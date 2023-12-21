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بوتين يصدر تعليمات بتنفيذ التجنيد الإجبارى فى خريف 2024

12/21/2023 4:31:25 AM
(MENAFN- Youm7) أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تعليماته لوزارة الدفاع بتنفيذ التجنيد الإجباري في خريف عام 2024 باستخدام سجل موحد للسجلات العسكرية، وسجل عام للاستدعاءات، حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.

كما كشف الكرملين أن بوتين أصدر تعليمات بتقديم تقرير بحلول 15 يناير، بشأن العمل للتأكيد تلقائياً في جواز منح تأجيل التجنيد في الخدمة العسكرية.








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