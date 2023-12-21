بوتين يصدر تعليمات بتنفيذ التجنيد الإجبارى فى خريف 2024

بوتين يصدر تعليمات بتنفيذ التجنيد الإجبارى فى خريف 2024
التاريخ
12/21/2023 4:31:25 AM
(MENAFN
- Youm7) أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تعليماته لوزارة الدفاع بتنفيذ التجنيد الإجباري في خريف عام 2024 باستخدام سجل موحد للسجلات العسكرية، وسجل عام للاستدعاءات، حسبما أفاد موقع الشرق الإخبارى.
كما كشف الكرملين أن بوتين أصدر تعليمات بتقديم تقرير بحلول 15 يناير، بشأن العمل للتأكيد تلقائياً في جواز منح تأجيل التجنيد في الخدمة العسكرية.
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