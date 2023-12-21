ديمقراطيون بالكونجرس يطالبون بايدن بفرض رقابة على المساعدات المقدمة لإسرائيل

طالب مشرعون ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي إدارة بايدن بفرض رقابة على المساعدات الامريكية لإسرائيل، معربين عن مخاوفهم بشأن عدم كفاية المعلومات المقدمة مع استمرار الحرب في غزة.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، واجه الرئيس بايدن ضغوط متزايدة من الكونجرس في الأسابيع الأخيرة حيث وقفت إدارته بحزم إلى جانب أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. والآن، يحث المشرعون بايدن على فرض شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، للضغط على الدولة اليهودية لتغيير مسارها أو الدفع من أجل وقف إطلاق النار.

أصبح النائب جيسون كرو (ديمقراطي من ولاية كولورادو)، أحدث عضو في الكونجرس يقدم التماسًا إلى الإدارة للحصول على معلومات، قال إنها ضرورية بالنسبة له، للوفاء بالتزاماته الإشرافية كعضو في اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب.

وكتب كرو، وهو أيضًا عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في رسالة موجهة إلى مديرة جهاز الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، وغيرها من كبار مسؤولي الاستخبارات، أنه يسعى للحصول على المزيد من الشفافية والمعلومات بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، والسياسة التي توجهها، وأي قيود وضعتها الإدارة لضمان عدم استخدام إسرائيل للاستخبارات الامريكية بإيذاء المدنيين أو البنية التحتية المدنية في غزة.

وكتب كرو، وهو جندي سابق في الجيش خدم في العراق وأفغانستان: "أشعر بالقلق من أن الاستخدام واسع النطاق للمدفعية والقوة الجوية في غزة، وما ينجم عن ذلك من مستوى الضحايا المدنيين، يعد خطأً استراتيجيًا وأخلاقيًا".

وتساءل كرو في رسالته عما إذا كانت الإدارة الامريكية تدرس احتمال أن يكون لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة الإسرائيلية عواقب قانونية أيضا.

اشارت واشنطن بوست الى ان جماعات حقوق الانسان الإسرائيلية بما في ذلك منظمة بتسيلم سلطت الضوء على التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في غزة وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها القوات البرية الإسرائيلية، ووثقت بتسيلم استخدام إسرائيل لقنابل ضخمة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية















