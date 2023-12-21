إيطاليا تحتفل بموافقة الاتحاد الأوروبى على ميثاق الهجرة الجديد

أعرب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، اليوم، عن تقديره لموافقة الاتحاد الأوروبي على ميثاق بشأن المهاجرين واللجوء، ووصفه بأنه نجاح كبير لبلاده، بحسب بيان نشرته صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وتسلط مذكرة منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الضوء على تصريحات بيانتيدوسي حول هذه الاتفاقية الجديدة التي، كما أشار، ستسمح لأوروبا وإيطاليا "بالحصول على قواعد جديدة لإدارة تدفقات الهجرة ومكافحة المتاجرين بالبشر".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية ، أمس الأربعاء ، في مقر المجموعة الإقليمية في بروكسل ببلجيكا في اجتماع شارك فيه ممثلو رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية.

وأكد الوزير أن ذلك كان "نتيجة مفاوضات طويلة لعبت فيها إيطاليا دائما دورا قياديا، من أجل التوصل إلى حل متوازن لا يجعل الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، وخاصة المعرضة لضغوط الهجرة، تشعر بالوحدة".

ومن المؤكد أن الدولة الأولى في الاتحاد التي يدخل إليها المهاجر أو اللاجئ ستكون مسؤولة عن معالجة قضيته، ولكن تم إنشاء آلية تضامن جديدة لتحقيق التوازن في النظام الحالي، والتي بموجبها يمكن لمجموعة صغيرة من الدول، بالنظر إلى ونظرًا لموقعهم الجغرافي، فإنهم يديرون غالبية طلبات اللجوء.

وتتضمن الوثيقة لائحة فحص، تضع قواعد موحدة فيما يتعلق بتحديد هوية مواطني الدول الثالثة عند وصولهم، وبالتالي زيادة الأمن داخل منطقة شنجن.

ويتضمن أيضًا لوائح تسمى Eurodac، والتي تشير إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجمع معلومات أكثر دقة واكتمالًا، من أجل اكتشاف التحركات غير المصرح بها للمهاجرين.

كما تم دمج ثلاث لوائح أخرى في هذه الاتفاقية، بما في ذلك إجراءات اللجوء، وكذلك إدارة الهجرة والتي تتضمن ما يسمى بآلية التضامن، وأخرى تنص على العمل المجتمعي في مواجهة الأزمات وحالات القوة القاهرة.