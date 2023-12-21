الاتحاد الأوروبى يعلن تعبئة المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية لحالات الطوارئ

MENAFN - Youm7) أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص حوالى 690 مليون يورو للتشيك وفنلندا وفرنسا وليتوانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا لمواصلة تطوير احتياطيات الإنقاذ الاستراتيجية للاتحاد الأوروبى من المواد الطبية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN).

وذكرت المفوضية في بيان صحفى، نشرته عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة، أن هذه الاحتياطيات تعد جزءًا من المخزون الطبي للإنقاذ التابع لآلية الحماية المدنية فى الاتحاد الأوروبى والممول من هيئة الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية (هيرا).

وبهذا التمويل الجديد يصل عدد الدول المضيفة للإنقاذ فى الاتحاد الأوروبى إلى 16، مع 21 احتياطيًا طبيًا، موزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى.

وأضاف البيان أن هذه المخزونات تشمل تدابير مضادة لمعالجة الاستنزاف السريع أو زيادة الطلب خلال سيناريوهات الأزمات، بما في ذلك ضرورة توفير العلاجات مثل أدوية العناية المركزة والمضادات الحيوية واللقاحات والمضادات والأجهزة الطبية ومعدات الحماية الشخصية وأدوات الاستجابة للأحداث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وتهدف هذه المنح المقدمة إلى الدول الأعضاء إلى تعزيز نوعية وكمية تكوين الاحتياطيات بشكل كبير في حالات الأزمات المختلفة ومعالجة استدامة الأرصدة على المدى الطويل.

ويعتمد التمويل الجديد على الاحتياطيات الموجودة بالفعل في كرواتيا وفرنسا وبولندا وفنلندا.. حسب البيان.



