77مليون جنيه وبرونزية.. أبرز مكاسب الأهلى فى حصد ثالث مونديال الأندية

MENAFN - Youm7) يتطلع فريق الأهلي لتحقيق عدة أرقام من خلال مباراته أمام أوراوا الياباني في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم، والمقرر إقامتها بالسعودية بعد غد الجمعة، حيث يراهن مارسيل كولر المدير الفني واللاعبين على تحقيق الفوز على بطل اليابان وصناعة تاريخ جديد في مونديال الأندية.

ويرغب فريق الأهلي في تحقيق الفوز على أوراوا الياباني في موقعة غد الجمعة من أجل حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه والأولى مع مارسيل كولر، بعدما حصد الميدالية في ثلاث مناسبات أعوام 2006 و2020 و2021 مع مانويل جوزيه في الأولى وبيتسو موسيماني في الثانية والثالثة.

كما يمني الأهلي في حصد الميدالية البرونزية من أجل جني مكافأة الـ 2.5 مليون دولار، أي ما يعادل 77 مليون جنيه مصري، لاسيما بعدما ضمن الحصول على 2 مليون دولار بمجرد الصعود إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بقيمة 62 مليون جنيه مصري، ويرغب في تحقيق إنجاز جديد وعدم الاكتفاء بالمركز الرابع كما حدث في النسخة الماضية.

في الوقت ذاته يتطلع مارسيل كولر إلى حصد الميدالية البرونزية، تعويضا عن النسخة الماضية، من أجل معادلة إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه والذي حصد البرونزية مرة واحدة عام 2006 والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي حقق البرونزية مرتين عامي 2020 و2021، لاسيما وأن الظروف لم تسمح له في تحقيق هذا الإنجاز بالنسخة الماضية بعد الهزيمة من فلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويترقب كلا من، محمد الشناوي ، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد هاني، اليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، حسين الشحات، و طاهر محمد طاهر حصد الميدالية البرونزية الثالثة في تاريخهم والرابعة في تاريخ ناديهم، بعدما سبق وحققها الأهلي ثلاث مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021.

وتواجد العشرة لاعبين السابق ذكرهم في النسختين الماضيتين التي حقق فيهما الأهلي الميدالية البرونزية ومنهم من تواجد في النسخ الثلاث الماضية التي شارك فيها الأهلي، وحقق المركز الرابع في آخر مشاركاته بالنسخة الماضية التي استضافتها المغرب.

أرقام الأهلي لن تتوقف عند هذا الحد بل أنه يتطلع لتحقيق أول إنجاز في الموسم الحالي بعدما أخفق في التتويج بلقب السوبر الإفريقي ولقب الدوري الإفريقي لكرة القدم، ويرغب في حصد البرونزية لمصالحة جماهيره الغاضبة من تذبذب النتائج في بداية الموسم الحالي، خاصة بعد التعادل مع الجونة وسموحة في الدوري، ويانج أفريكانز وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.











