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السلة يطلب استضافة تصفيات الأفروباسكت 2024

12/21/2023 4:31:20 AM
(MENAFN- Youm7) قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة السلة لاستضافة منافسات المرحلة من تصفيات الأفروباسكت رجال وللمقرر إقامتها فبراير 2024



من ناحية أخرى تم الموافقة على عمل عقود إلزامية للمديرين الفنيين لاندية الدورى العام للممتاز رجال وسيدات واختياري لجميع المراحل السنية



وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية وأسفرت قرعة البطولة
والتي تقام بمصر في الفترة من 26 ديسمبر حتى 3 يناير بالقاهرة، عن وقوع مصر في المجموعة الثانية من مجموعتى البطولة.



ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كلا من الامارات ، الكويت تونس، بالإضافة إلى المغرب ، بينما تضم المجموعة الاولى موريتانيا و الجزائر و الصومال بالاضافة إلى ليبيا.



تم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي الأخير لمراعاة تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة



الدول التى أكدت مشاركتها فى البطولة هى: تونس، الجزائر، الكويت والأردن،
الإمارات، الصومال، موريتانيا، ليبيا، المغرب، بالإضافة إلى مصر المستضيف للمنافسات.












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