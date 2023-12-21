السلة يطلب استضافة تصفيات الأفروباسكت 2024

(MENAFN
- Youm7) قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة على التقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة السلة لاستضافة منافسات المرحلة من تصفيات الأفروباسكت رجال وللمقرر إقامتها فبراير 2024
من ناحية أخرى تم الموافقة على عمل عقود إلزامية للمديرين الفنيين لاندية الدورى العام للممتاز رجال وسيدات واختياري لجميع المراحل السنية
وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية وأسفرت قرعة البطولة
والتي تقام بمصر في الفترة من 26 ديسمبر حتى 3 يناير بالقاهرة، عن وقوع مصر في المجموعة الثانية من مجموعتى البطولة.
ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كلا من الامارات ، الكويت تونس، بالإضافة إلى المغرب ، بينما تضم المجموعة الاولى موريتانيا و الجزائر و الصومال بالاضافة إلى ليبيا.
تم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي الأخير لمراعاة تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة
الدول التى أكدت مشاركتها فى البطولة هى: تونس، الجزائر، الكويت والأردن،
الإمارات، الصومال، موريتانيا، ليبيا، المغرب، بالإضافة إلى مصر المستضيف للمنافسات.
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