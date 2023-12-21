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شوبير: ضم عبد الله السعيد لقائمة المنتخب رغم اعتزاله دولياً قرار غريب

12/21/2023 4:31:20 AM
(MENAFN- Youm7)


انتقد الإعلامي أحمد شوبير، اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بعد تواجد ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، في القائمة المبدئية لمنتخب مصر، المقرر اختيار القائمة النهائية منها للمشاركة في منافسات بطولة أمم أفريقيا المحدد لها يناير المقبل في كوت ديفوار.





وقال شوبير، خلال تصريحات لبرنامجه "مع شوبير" المذاع عبر "راديو أون سبورت أف أم": «فيتوريا قال من قبل إنه لا يضم أي لاعب لا يشارك في المباريات، وفي النهاية يناقض نفسه بضم فتوح وصبحي، رغم عدم مشاركتهما مع نادي الزمالك".



وأضاف شوبير: "فتوح وصبحي مش جاهزين من الناحية البدنية، بسبب الغياب عن المباريات فترة طويلة، ونفس الأمر بالنسبة إلى محمود حمدي حمدي الونش مدافع الزمالك العائد من الإصابة بالرباط الصليبي ولم يشارك في أي مباراة مع فريقه، وأيضاً أحمد الشناوي حارس بيراميدز مصاب وتم ضمه، وهي أمور غريبة للغاية".



وواصل شوبير : "ضم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الي قائمة المنتخب يعتبر قرار غريب من فيتوريا رغم اعلان اللاعب اعتزاله اللعب دولياً"





وضمت قائمة منتخب مصر 55 لاعبا، هم:



حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.



الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.



الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.



الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.














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