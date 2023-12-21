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الأهلي يرتدي القميص الأسود أمام أوروا الياباني بمونديال الأندية

12/21/2023 4:31:19 AM
(MENAFN- Youm7)




أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوروا الياباني في العاشرة صباح اليوم بتوقيت السعودية «التاسعة بتوقيت القاهرة»، باستاد الأمير عبدالله الفيصل؛ للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، لتحديد صاحب الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا بالسعودية.



وحضر الاجتماع، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس البعثة و خالد بيبو مدير الكرة، وحنان الزيني المنسق ومدير اللوائح والتراخيص بالنادي، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق وسمير عدلي المدير الإداري ووائل محمد الإداري، واللواء علاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسئول التسويق، بجانب ممثلي نادي أوروا الياباني بالإضافة إلى المنسق العام ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.



وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأسود والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق أوروا الياباني طاقمًا مكونا من القميص الأحمر والشورت الأبيض بينما يرتدي الحارس الطاقم الأخضر.



ويلتقي الأهلي مع أوروا الياباني في الرابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث بطولة كأس العالم للأندية.












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