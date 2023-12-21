Thursday, 21 December 2023 02:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإسماعيلى يسوق نجوم الدكة لرحيلهم فى الميركاتو الشتوى بمباركة إيهاب جلال

12/21/2023 4:31:18 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ جهاز الكرة بنادى
لإسماعيلى
برئاسة على أبو جريشة ونائبه عماد سليمان، في تسويق نجوم دكة الإسماعيلى من أجل بيعهم في يناير المقبل وتعويضهم بلاعبين آخرين حال فتح باب القيد.

وخرج أكثر من لاعب من حسابات إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، في المباريات الماضية ورحب برحيلهم من الإسماعيلى حال وجود عرض مناسب لهم.

ويعد محمود الشبراوى وعصام صبحى وأبو بكر حمزة في مقدمة هؤلاء اللاعبين، بجانب العديد من اللاعبين الشباب الذين سيتم منحهم فرصة الإعارة لكى يحصلوا على عدد كافٍ من الدقائق والعودة مجددا للإسماعيلى.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى الأول من يناير المقبل بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري، بعد تأجيل مباراته فى الجولة العاشرة مع مودرن فيوتشر لانشغال الأخير بمباريات الكونفدرالية وكأس الرابطة.

ويفتقد فريق
الاسماعيلى
بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.







MENAFN21122023000132011024ID1107640106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث