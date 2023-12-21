الإسماعيلى يسوق نجوم الدكة لرحيلهم فى الميركاتو الشتوى بمباركة إيهاب جلال

MENAFN - Youm7) بدأ جهاز الكرة بنادىلإسماعيلىبرئاسة على أبو جريشة ونائبه عماد سليمان، في تسويق نجوم دكة الإسماعيلى من أجل بيعهم في يناير المقبل وتعويضهم بلاعبين آخرين حال فتح باب القيد.

وخرج أكثر من لاعب من حسابات إيهاب جلال المدير الفني للدراويش، في المباريات الماضية ورحب برحيلهم من الإسماعيلى حال وجود عرض مناسب لهم.

ويعد محمود الشبراوى وعصام صبحى وأبو بكر حمزة في مقدمة هؤلاء اللاعبين، بجانب العديد من اللاعبين الشباب الذين سيتم منحهم فرصة الإعارة لكى يحصلوا على عدد كافٍ من الدقائق والعودة مجددا للإسماعيلى.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى فى الأول من يناير المقبل بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري، بعد تأجيل مباراته فى الجولة العاشرة مع مودرن فيوتشر لانشغال الأخير بمباريات الكونفدرالية وكأس الرابطة.

ويفتقد فريق

الاسماعيلى

بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.