سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 21ر2 دولار ليبلغ 87ر81 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 21ر2 دولار ليبلغ 87ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 66ر79 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا لتبلغ 70ر79 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتبلغ 22ر74 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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