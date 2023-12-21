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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 21ر2 دولار ليبلغ 87ر81 دولار

12/21/2023 4:31:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 21ر2 دولار ليبلغ 87ر81 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 66ر79 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا لتبلغ 70ر79 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتبلغ 22ر74 دولار. (النهاية)

خ م / ت م




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