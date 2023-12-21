Thursday, 21 December 2023 02:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدولار الأمريكي يستقر عند 307ر0 دينار واليورو ينخفض إلى 336ر0

12/21/2023 4:31:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 307ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 19ر0 في المئة إلى مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 67ر0 في المئة إلى مستوى 388ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 356ر0 دينار والين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ه ث




MENAFN21122023000071011013ID1107640104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث