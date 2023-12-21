مركز العجيري العلمي: الانقلاب الشتوي غدا ويصادف أقصر نهار في السنة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 21 – 12 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي إن الانقلاب الشتوي يحدث في الكويت في تمام الساعة 28ر6 صباح غد الجمعة وهو علامة على بداية فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أنه يلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي تأخر وقت الفجر كما يتصادف مع أقصر نهار في السنة إذ يصل طوله إلى حوالي 10 ساعات تقريبا مقابل 14 ساعة تقريبا لليل ويكون شروق الشمس في تمام الساعة 38ر6 صباحا.
وأشار إلى أنه خلال الانقلاب الشتوي تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن. (النهاية)
م ف
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