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مركز العجيري العلمي: الانقلاب الشتوي غدا ويصادف أقصر نهار في السنة

12/21/2023 4:31:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 21 – 12 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي إن الانقلاب الشتوي يحدث في الكويت في تمام الساعة 28ر6 صباح غد الجمعة وهو علامة على بداية فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أنه يلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي تأخر وقت الفجر كما يتصادف مع أقصر نهار في السنة إذ يصل طوله إلى حوالي 10 ساعات تقريبا مقابل 14 ساعة تقريبا لليل ويكون شروق الشمس في تمام الساعة 38ر6 صباحا.
وأشار إلى أنه خلال الانقلاب الشتوي تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن. (النهاية)

م ف




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