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سمو أمير البلاد يتلقى برقية تهنئة من نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي بتولي سموه مقاليد الحكم

12/21/2023 4:31:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.
هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر طيبة ودعاء صادق سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التقدم والازدهار. (النهاية)

ت م




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