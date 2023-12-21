سمو أمير البلاد يتلقى برقية تهنئة من نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي بتولي سموه مقاليد الحكم

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.
هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر طيبة ودعاء صادق سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل التقدم والازدهار. (النهاية)
ت م
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