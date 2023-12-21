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طقس البلاد معتدل إلى دافئ نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا مع فرصة لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع

12/21/2023 4:31:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 12 (كونا) -- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع معتدلا إلى دافئ نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا مع فرص لأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مساء غد الجمعة حتى عصر بعد غد السبت.
وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض سطحي متزامنا مع منخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية.
وأضاف القراوي أن هناك فرصا لأمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مساء غد الجمعة حتى السبت عصرا مصحوبة بنشاط في سرعة الرياح قد تزيد على 50 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضح أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.
وعن الطقس غدا نهارا أفاد بأنه يكون دافئا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون دافئا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة إلى بارد والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام. (النهاية)

م ف / ت م




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