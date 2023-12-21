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الرئيس الكوري الشمالي: سنشن هجوما نوويا حال تعرضنا لاستفزازات نووية

12/21/2023 4:31:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 21 - 12 (كونا) -- قال الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-اون إن "بلاده لن تتردد في استخدام السلاح النووي حال تعرضها لاستفزازات نووية".
وذكرت وكالة الانباءالمركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن ذلك جاء في تصريح للرئيس كيم مساء امس الاربعاء خلال مشاركته في فعالية أقيمت للاشادة بنجاح إطلاق المكتب العام الكوري الشمالي للصواريخ لصاروخ (هواسونغ-18) الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب يوم الاثنين الماضي.
ونقلت الوكالة عن الرئيس كيم قوله إن "اطلاق الصاروخ يكشف أسلوب الرد الهجومي وتطور الاستراتيجية النووية وعقيدة كوريا الشمالية المتمثلة بعدم التردد حتى في شن هجوم نووي عندما يستفزها العدو بأسلحة نووية".
وأكد كيم ان "الدفاع عن كرامة بلاده واستقلالها ومصالحها لا يكون الا عن طريق امتلاكها للقوة".
وأطلقت بيونغ يانغ يوم الاثنين الماضي صاروخا باليستيا عابرا للقارات سار نحو ألف كيلومتر قبل أن يهبط في البحر وذلك بعد إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى في اليوم السابق.
ويمثل هذا الإطلاق الاختبار الخامس لكوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا العام وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق في عام واحد.(النهاية)

م ك / خ ع م




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