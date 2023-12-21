الرئيس الكوري الشمالي: سنشن هجوما نوويا حال تعرضنا لاستفزازات نووية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 21 - 12 (كونا) -- قال الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-اون إن "بلاده لن تتردد في استخدام السلاح النووي حال تعرضها لاستفزازات نووية".
وذكرت وكالة الانباءالمركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن ذلك جاء في تصريح للرئيس كيم مساء امس الاربعاء خلال مشاركته في فعالية أقيمت للاشادة بنجاح إطلاق المكتب العام الكوري الشمالي للصواريخ لصاروخ (هواسونغ-18) الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب يوم الاثنين الماضي.
ونقلت الوكالة عن الرئيس كيم قوله إن "اطلاق الصاروخ يكشف أسلوب الرد الهجومي وتطور الاستراتيجية النووية وعقيدة كوريا الشمالية المتمثلة بعدم التردد حتى في شن هجوم نووي عندما يستفزها العدو بأسلحة نووية".
وأكد كيم ان "الدفاع عن كرامة بلاده واستقلالها ومصالحها لا يكون الا عن طريق امتلاكها للقوة".
وأطلقت بيونغ يانغ يوم الاثنين الماضي صاروخا باليستيا عابرا للقارات سار نحو ألف كيلومتر قبل أن يهبط في البحر وذلك بعد إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى في اليوم السابق.
ويمثل هذا الإطلاق الاختبار الخامس لكوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا العام وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق في عام واحد.(النهاية)
م ك / خ ع م
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