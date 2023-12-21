سيؤول تدرس اتخاذ تدابير لضمان سلامة الأمن في البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 21 - 12 (كونا) -- ذكرت كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنها تدرس اتخاذ تدابير مختلفة للمساهمة في ضمان الأمن البحري بالبحر الأحمر وسط تصاعد هجمات ميليشيا (الحوثي) على السفن التجارية بالطريق البحري الرئيسي.
نقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية جيون ها-كيو قوله في تصريح صحفي إن ضمان حرية الملاحة في المنطقة امر ضروري.
وأضاف جيون "سنتشاور مع الوزارات المعنية لتحديد الدعم أو المساهمات التي قد تكون ضرورية في هذا الصدد مع الأخذ في الاعتبار مصالحنا الوطنية ووضعنا العالمي".
وتصاعدت التوترات مؤخرا في البحر الأحمر مع قيام ميليشيا (الحوثي) بمهاجمة السفن التجارية في أحد أهم الممرات المائية بالعالم.(النهاية)
م ك / م ع ح ع
MENAFN21122023000071011013ID1107640097
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.