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سيؤول تدرس اتخاذ تدابير لضمان سلامة الأمن في البحر الأحمر

12/21/2023 4:31:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 21 - 12 (كونا) -- ذكرت كوريا الجنوبية اليوم الخميس أنها تدرس اتخاذ تدابير مختلفة للمساهمة في ضمان الأمن البحري بالبحر الأحمر وسط تصاعد هجمات ميليشيا (الحوثي) على السفن التجارية بالطريق البحري الرئيسي.
نقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية جيون ها-كيو قوله في تصريح صحفي إن ضمان حرية الملاحة في المنطقة امر ضروري.
وأضاف جيون "سنتشاور مع الوزارات المعنية لتحديد الدعم أو المساهمات التي قد تكون ضرورية في هذا الصدد مع الأخذ في الاعتبار مصالحنا الوطنية ووضعنا العالمي".
وتصاعدت التوترات مؤخرا في البحر الأحمر مع قيام ميليشيا (الحوثي) بمهاجمة السفن التجارية في أحد أهم الممرات المائية بالعالم.(النهاية)

م ك / م ع ح ع




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