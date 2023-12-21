لبنان .. مقتل مواطنة وإصابة زوجها في قصف لجيش الاحتلال على قرية حدودية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 21 - 12 (كونا) -- ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن مواطنة لقيت حتفها وأصيب زوجها بجروح جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (مارون الراس) الحدودية جنوبي لبنان اليوم الخميس.
وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية الأحياء السكنية في البلدة ما أدى إلى مقتل المواطنة اللبنانية وجرح زوجها إثر تلقي منزلهما إصابة مباشرة.
وأشارت إلى أن أطراف بلدات (يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب ورامية) تعرضت كذلك لقصف مدفعي من جيش الاحتلال منذ الصباح.
وفي السياق قالت الوكالة إن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي نفذت صباحا غارات أطلقت خلالها ثلاثة صواريخ على بلدة (كفركلا) كما أطلق الاحتلال قنابل حارقة على أحراج جبل (اللبونة والعلام وعلما الشعب).
وعلى صعيد متصل نقلت (الوكالة الوطنية) اللبنانية عن (المقاومة) إعلانها تنفيذ رماية بصواريخ حارقة على أحراج (برانيت) في وقت مبكر اليوم الخميس "ردا على قيام العدو بإحراق حرج (الراهب)" مؤكدة أنها ستتعامل بالمثل مع أعمال الاحتلال العدوانية ضد البلدات اللبنانية.
كما أعلنت (المقاومة) وفقا للوكالة قصفها مستعمرة (كريات شمونة) بصلية صواريخ (كاتيوشا) ردا على استهداف المدنيين والقرى والبلدات اللبنانية.
ونفذت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليل أمس الأربعاء غارات في مثلث (اقليم التفاح وجزين وأطراف شرق صيدا) في عمق الجنوب اللبناني حيث ألقت عددا من صواريخ جو - أرض على أحراج تقع بين منطقتي (بصليا وسنيا).(النهاية)
أ ي ب / م ج ب
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