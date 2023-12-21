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لبنان .. مقتل مواطنة وإصابة زوجها في قصف لجيش الاحتلال على قرية حدودية

12/21/2023 4:31:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 21 - 12 (كونا) -- ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن مواطنة لقيت حتفها وأصيب زوجها بجروح جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (مارون الراس) الحدودية جنوبي لبنان اليوم الخميس.
وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية الأحياء السكنية في البلدة ما أدى إلى مقتل المواطنة اللبنانية وجرح زوجها إثر تلقي منزلهما إصابة مباشرة.
وأشارت إلى أن أطراف بلدات (يارون ومارون الراس وعيترون وعيتا الشعب ورامية) تعرضت كذلك لقصف مدفعي من جيش الاحتلال منذ الصباح.
وفي السياق قالت الوكالة إن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي نفذت صباحا غارات أطلقت خلالها ثلاثة صواريخ على بلدة (كفركلا) كما أطلق الاحتلال قنابل حارقة على أحراج جبل (اللبونة والعلام وعلما الشعب).
وعلى صعيد متصل نقلت (الوكالة الوطنية) اللبنانية عن (المقاومة) إعلانها تنفيذ رماية بصواريخ حارقة على أحراج (برانيت) في وقت مبكر اليوم الخميس "ردا على ‏قيام ‏العدو بإحراق حرج (الراهب)" مؤكدة أنها ستتعامل بالمثل مع أعمال الاحتلال العدوانية ضد البلدات اللبنانية.
كما أعلنت (المقاومة) وفقا للوكالة قصفها مستعمرة (كريات شمونة) بصلية صواريخ (كاتيوشا) ردا على استهداف المدنيين والقرى والبلدات اللبنانية.
ونفذت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليل أمس الأربعاء غارات في مثلث (اقليم التفاح وجزين وأطراف شرق صيدا) في عمق الجنوب اللبناني حيث ألقت عددا من صواريخ جو - أرض على أحراج تقع بين منطقتي (بصليا وسنيا).(النهاية)

أ ي ب / م ج ب




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