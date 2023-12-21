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الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية

12/21/2023 4:30:54 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 21 كانون الأول (بترا)- شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، عمليات اقتحام ومداهمة واعتقالات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 25 فلسطينيا .
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس وطولكرم وبيت لحم وجنين وسلفيت واعتقلت هؤلاء المواطنين .
--(بترا)
م . ف /اص / س س
21/12/2023 12:15:37

MENAFN21122023000117011021ID1107640095

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