الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 21 كانون الأول (بترا)- شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، عمليات اقتحام ومداهمة واعتقالات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 25 فلسطينيا .

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس وطولكرم وبيت لحم وجنين وسلفيت واعتقلت هؤلاء المواطنين .

--(بترا)

م . ف /اص / س س

21/12/2023 12:15:37

