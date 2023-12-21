الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية
التاريخ
12/21/2023 4:30:54 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 21 كانون الأول (بترا)- شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، عمليات اقتحام ومداهمة واعتقالات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 25 فلسطينيا .
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس وطولكرم وبيت لحم وجنين وسلفيت واعتقلت هؤلاء المواطنين .
--(بترا)
م . ف /اص / س س
21/12/2023 12:15:37
MENAFN21122023000117011021ID1107640095
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