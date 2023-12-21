الاحتلال يقرر إغلاق عشرات المستوطنات والطرق في الشمال حتى إشعار آخر

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 21 كانون الأول (بترا) - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المجلس الإقليمي للمستوطنات في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة عام 48، قرر صباح اليوم الخميس، إغلاق أبواب المستوطنات على طول الحدود مع لبنان بأكملها، وكذلك الطرق في المنطقة حتى إشعار آخر.

وقال موقع /0404/ الإسرائيلي،" إن هذا القرار جاء بعد تقييم واسع للوضع من قبل الجيش، وفي ظل مخاوف من قيام حزب الله، بإطلاق صواريخ ردا على هجمات الجيش الإسرائيلي على أهداف للحزب، مشيرا إلى أن القرار يتضمن منع الدخول والخروج من هذه المستوطنات حتى إشعار آخر، كما طلب من المستوطنين داخل هذه المستوطنات بتقليل حركتهم داخلها.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

21/12/2023 12:11:44

