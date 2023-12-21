الاحتلال يقرر إغلاق عشرات المستوطنات والطرق في الشمال حتى إشعار آخر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 21 كانون الأول (بترا) - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المجلس الإقليمي للمستوطنات في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة عام 48، قرر صباح اليوم الخميس، إغلاق أبواب المستوطنات على طول الحدود مع لبنان بأكملها، وكذلك الطرق في المنطقة حتى إشعار آخر.
وقال موقع /0404/ الإسرائيلي،" إن هذا القرار جاء بعد تقييم واسع للوضع من قبل الجيش، وفي ظل مخاوف من قيام حزب الله، بإطلاق صواريخ ردا على هجمات الجيش الإسرائيلي على أهداف للحزب، مشيرا إلى أن القرار يتضمن منع الدخول والخروج من هذه المستوطنات حتى إشعار آخر، كما طلب من المستوطنين داخل هذه المستوطنات بتقليل حركتهم داخلها.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
21/12/2023 12:11:44
MENAFN21122023000117011021ID1107640094
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