ندوة حول الأبعاد والتحولات الاستراتيجية ما بعد معركة طوفان الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول(بترا)- أكد منتدون أن أحداث السابع من تشرين الأول الماضي، جاءت في إطار نضال الشعب الفلسطيني المستمر منذ عقود لنيل حقوقه المشروعة، ما شكل نقطة تحول في المواقف الدولية الرسمية والشعبية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تستدعي البناء عليها واستثمارها؛ وصولا إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
واعتبروا خلال ندوة نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط، مساء أمس بعنوان "الأبعاد والتحولات الاستراتيجية ما بعد معركة طوفان الأقصى"، أن أحداث السابع من تشرين الأول، وما تبعها من حرب عدوانية على غزة وعموم فلسطين، كشفت نوايا الاحتلال الإسرائيلي بقيادة اليمين المتطرف، وتنكره للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والقرارات الدولية ذات الصلة.
وبينوا أن هذه الأحداث وتداعياتها المستمرة، أعادت إلى الواجهة من جديد مسألة الاصطفاف في المواقف الدولية المبنية على المصالح المشتركة، والتي لا تراعي الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور احمد عبيدات، إن جميع الأطراف المعنية بعملية السلام مهتمة الآن أكثر من أي وقت مضى بصياغة مرحلة بعد عملية طوفان الأقصى، مؤكدا أن الحقائق التي أكدتها وكشفتها أحداث السابع من تشرين الأول جديرة بالتوقف عندها وفهم أبعادها، ومنها أن العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، لا يستطيع الاستمرار دون دعم عسكري أو سياسي أو مالي من الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية التي تسانده وتشارك فيه بشتى الوسائل.
الدكتور عبيدات، أكد أن خطاب إسرائيل العسكري والسياسي بعد السابع من تشرين الأول، يؤكد أنها معنية فقط بتدمير فكرة المقاومة الفلسطينية في عموم فلسطين أيا كان شكلها، وإبادة الشعب الفلسطيني، أو تهجيره القسري من أرضه، لأن الهدف الأول والأخير لإسرائيل، هو استمرار احتلالها كل فلسطين من النهر إلى البحر في إطار سياستها العنصرية والتوسعية، لأنها لا تؤمن بالسلام الحقيقي، ولم تعمل للوصول إليه في أي يوم من الأيام.
وبين ان طوفان الأقصى، وما رافقه من تطورات أو ما يترتب عليها من نتائج خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية، تؤكد أن وحدة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال هي الأساس، وأن الضرورة تفرض وحدة الموقف الفلسطيني لضمان نيل حقوقه المشروعة، ودعم صموده على أرضه، وإفشال كل المخططات التي تستهدف تصفية قضيته.
وقال إن أحداث عملية طوفان الأقصى أيقظت أنبل المشاعر الوطنية والقومية والإنسانية، وأعادت قضية فلسطين والقدس لتصبح اليوم بوصلة الأمة كلها، فيما أسهمت ردة الفعل العالمية على بشاعة جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية إلى حد كبير بإعادة الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية بعد أن كادت تتلاشى من ذاكرة العالم.
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، أكدت خلال مشاركتها في الندوة عبر تقنية الاتصال المرئي، أن احداث السابع من تشرين الأول، يجب النظر إليها في سياق النضال المستمر للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، والاعتداءات الصهيونية المستمرة والممنهجة من قتل وتهجير ومساع لفرض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، وتوسيع الاستيطان وتصفية القضية الفلسطينية، والاستهداف المباشر لجميع أبناء الشعب الفلسطيني وغيرها من الجرائم بحقه، ما أدى إلى عملية طوفان الأقصى.
وقالت إن البوصلة الوطنية الفلسطينية اليوم عليها الاتجاه نحو إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف ما يجري من تدمير لجميع مقومات الحياة فيها، وإفشال مخططات التهجير، والابتعاد عن أي محاولات لحرف هذه البوصلة عبر الحديث عن مرحلة إدارة غزة ما بعد الحرب.
وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب حماية الشعب الفلسطيني، وتجميع نقاط القوة في سياق المصلحة الفلسطينية، وتحقيق الوحدة الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.
وأوضح اللواء المتقاعد الدكتور محمود اردريسات أن معركة طوفان الأقصى بما شكلته من اختراق استراتيجي على كل المستويات الميدانية والعسكرية والمخابراتية، أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد محاولات طيها.
وعرض المفوض العام الأسبق للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات، في ورقة حول الأبعاد الدبلوماسية والقانونية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، التعريف القانوني لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم حرب وإبادة بحق الشعب الفلسطيني، واستهداف المستشفيات وإعدام الأطفال أو الأسرى وممارسات التهجير والحصار، والتي تشكل في مجملها جرائم حرب يمكن مقاضاة تل أبيب بموجبها أمام المحاكم الدولية.
وأشار أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأميركية في فلسطين الدكتور رائد أبو بدوية إلى ما تسببت به معركة طوفان الأقصى من هز المنظومة الاستخبارية والعسكرية والأمنية، وزيادة إمكانية زوال دولة الاحتلال وتصدع في صورة الردع الشامل التي تسوقها للعالم، وزيادة الانقسامات في المنظومة الإسرائيلية الداخلية وتراجع اليمين الإسرائيلي وقوته.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها نائب هيئة الأركان الأسبق الفريق المتقاعد الدكتور قاصد محمود بعنوان "أبعاد وتحولات الرأي العام وتوجهات النخب السياسية وانعكاساتها على طرفي الصراع"، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح في فلسطين الدكتور رائد النعيرات، أن استمرار حالة الإنجاز المتراكبة لمعركة طوفان الأقصى وعدم اقتصارها على ما حدث في السابع من تشرين الأول الماضي أثبت حقيقة القدرة الفلسطينية على الصمود والمقاومة والأداء العسكري، وأعادت القضية إلى حقيقتها باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب يرزح تحت الاحتلال.
واعتبر أستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية الدكتور علي محافظة أن عملية طوفان الأقصى كشفت وهن الكيان الصهيوني وفشله في تحقيق أهدافه ضد المقاومة وترسيخ القناعة بأن هذا الكيان إلى زوال، وتسليط الضوء على خطر الكيان الصهيوني ككيان استعماري يستهدف كل المنطقة واستقرارها ونهضتها.
وأكد الباحث المتخصص بالشؤون الإسرائيلية، ومدير مركز مدى الكرمل في فلسطين 1948 الدكتور مهند مصطفى أن معركة السابع من تشرين الأول تسببت بتراجع كبير لليمين الإسرائيلي بعد حالة من الصعود خلال المرحلة الماضية وهيمنته على مقاليد السلطة بعد اخفاقه في حماية الأمن داخل الكيان الصهيوني، وكرست حالة من الإنقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، وشكلت حالة إخفاق لكل الدولة.
وكان رئيس اللجنة التحضيرية للندوة؛ المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور بيان العمري، أكد في كلمة بافتتاح الندوة، أن عملية طوفان الأقصى وتداعياتها المستمرة، شكلت تحولا نوعيا مهما في مسار الصراع، وأبرزت قدرة الشعب الفلسطيني على اجتراح أدوات تعزز صموده وعصيانه على الانكسار، وقدرات تفاجئ الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن انهاء الصراع بشكل حاسم في المنطقة ما بعد طوفان الأقصى، لا بد أن يقوم على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعودة اللاجئين.
--(بترا)
م خ/ف ج
21/12/2023 12:10:34
MENAFN21122023000117011021ID1107640093
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