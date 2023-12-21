ندوة حول الأبعاد والتحولات الاستراتيجية ما بعد معركة طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول(بترا)- أكد منتدون أن أحداث السابع من تشرين الأول الماضي، جاءت في إطار نضال الشعب الفلسطيني المستمر منذ عقود لنيل حقوقه المشروعة، ما شكل نقطة تحول في المواقف الدولية الرسمية والشعبية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تستدعي البناء عليها واستثمارها؛ وصولا إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

واعتبروا خلال ندوة نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط، مساء أمس بعنوان "الأبعاد والتحولات الاستراتيجية ما بعد معركة طوفان الأقصى"، أن أحداث السابع من تشرين الأول، وما تبعها من حرب عدوانية على غزة وعموم فلسطين، كشفت نوايا الاحتلال الإسرائيلي بقيادة اليمين المتطرف، وتنكره للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وبينوا أن هذه الأحداث وتداعياتها المستمرة، أعادت إلى الواجهة من جديد مسألة الاصطفاف في المواقف الدولية المبنية على المصالح المشتركة، والتي لا تراعي الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وقال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور احمد عبيدات، إن جميع الأطراف المعنية بعملية السلام مهتمة الآن أكثر من أي وقت مضى بصياغة مرحلة بعد عملية طوفان الأقصى، مؤكدا أن الحقائق التي أكدتها وكشفتها أحداث السابع من تشرين الأول جديرة بالتوقف عندها وفهم أبعادها، ومنها أن العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، لا يستطيع الاستمرار دون دعم عسكري أو سياسي أو مالي من الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية التي تسانده وتشارك فيه بشتى الوسائل.

الدكتور عبيدات، أكد أن خطاب إسرائيل العسكري والسياسي بعد السابع من تشرين الأول، يؤكد أنها معنية فقط بتدمير فكرة المقاومة الفلسطينية في عموم فلسطين أيا كان شكلها، وإبادة الشعب الفلسطيني، أو تهجيره القسري من أرضه، لأن الهدف الأول والأخير لإسرائيل، هو استمرار احتلالها كل فلسطين من النهر إلى البحر في إطار سياستها العنصرية والتوسعية، لأنها لا تؤمن بالسلام الحقيقي، ولم تعمل للوصول إليه في أي يوم من الأيام.

وبين ان طوفان الأقصى، وما رافقه من تطورات أو ما يترتب عليها من نتائج خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية، تؤكد أن وحدة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال هي الأساس، وأن الضرورة تفرض وحدة الموقف الفلسطيني لضمان نيل حقوقه المشروعة، ودعم صموده على أرضه، وإفشال كل المخططات التي تستهدف تصفية قضيته.

وقال إن أحداث عملية طوفان الأقصى أيقظت أنبل المشاعر الوطنية والقومية والإنسانية، وأعادت قضية فلسطين والقدس لتصبح اليوم بوصلة الأمة كلها، فيما أسهمت ردة الفعل العالمية على بشاعة جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية إلى حد كبير بإعادة الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية بعد أن كادت تتلاشى من ذاكرة العالم.

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، أكدت خلال مشاركتها في الندوة عبر تقنية الاتصال المرئي، أن احداث السابع من تشرين الأول، يجب النظر إليها في سياق النضال المستمر للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، والاعتداءات الصهيونية المستمرة والممنهجة من قتل وتهجير ومساع لفرض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، وتوسيع الاستيطان وتصفية القضية الفلسطينية، والاستهداف المباشر لجميع أبناء الشعب الفلسطيني وغيرها من الجرائم بحقه، ما أدى إلى عملية طوفان الأقصى.

وقالت إن البوصلة الوطنية الفلسطينية اليوم عليها الاتجاه نحو إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف ما يجري من تدمير لجميع مقومات الحياة فيها، وإفشال مخططات التهجير، والابتعاد عن أي محاولات لحرف هذه البوصلة عبر الحديث عن مرحلة إدارة غزة ما بعد الحرب.

وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب حماية الشعب الفلسطيني، وتجميع نقاط القوة في سياق المصلحة الفلسطينية، وتحقيق الوحدة الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

وأوضح اللواء المتقاعد الدكتور محمود اردريسات أن معركة طوفان الأقصى بما شكلته من اختراق استراتيجي على كل المستويات الميدانية والعسكرية والمخابراتية، أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد محاولات طيها.

وعرض المفوض العام الأسبق للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات، في ورقة حول الأبعاد الدبلوماسية والقانونية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، التعريف القانوني لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم حرب وإبادة بحق الشعب الفلسطيني، واستهداف المستشفيات وإعدام الأطفال أو الأسرى وممارسات التهجير والحصار، والتي تشكل في مجملها جرائم حرب يمكن مقاضاة تل أبيب بموجبها أمام المحاكم الدولية.

وأشار أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأميركية في فلسطين الدكتور رائد أبو بدوية إلى ما تسببت به معركة طوفان الأقصى من هز المنظومة الاستخبارية والعسكرية والأمنية، وزيادة إمكانية زوال دولة الاحتلال وتصدع في صورة الردع الشامل التي تسوقها للعالم، وزيادة الانقسامات في المنظومة الإسرائيلية الداخلية وتراجع اليمين الإسرائيلي وقوته.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها نائب هيئة الأركان الأسبق الفريق المتقاعد الدكتور قاصد محمود بعنوان "أبعاد وتحولات الرأي العام وتوجهات النخب السياسية وانعكاساتها على طرفي الصراع"، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح في فلسطين الدكتور رائد النعيرات، أن استمرار حالة الإنجاز المتراكبة لمعركة طوفان الأقصى وعدم اقتصارها على ما حدث في السابع من تشرين الأول الماضي أثبت حقيقة القدرة الفلسطينية على الصمود والمقاومة والأداء العسكري، وأعادت القضية إلى حقيقتها باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب يرزح تحت الاحتلال.

واعتبر أستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية الدكتور علي محافظة أن عملية طوفان الأقصى كشفت وهن الكيان الصهيوني وفشله في تحقيق أهدافه ضد المقاومة وترسيخ القناعة بأن هذا الكيان إلى زوال، وتسليط الضوء على خطر الكيان الصهيوني ككيان استعماري يستهدف كل المنطقة واستقرارها ونهضتها.

وأكد الباحث المتخصص بالشؤون الإسرائيلية، ومدير مركز مدى الكرمل في فلسطين 1948 الدكتور مهند مصطفى أن معركة السابع من تشرين الأول تسببت بتراجع كبير لليمين الإسرائيلي بعد حالة من الصعود خلال المرحلة الماضية وهيمنته على مقاليد السلطة بعد اخفاقه في حماية الأمن داخل الكيان الصهيوني، وكرست حالة من الإنقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، وشكلت حالة إخفاق لكل الدولة.

وكان رئيس اللجنة التحضيرية للندوة؛ المدير التنفيذي لمركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور بيان العمري، أكد في كلمة بافتتاح الندوة، أن عملية طوفان الأقصى وتداعياتها المستمرة، شكلت تحولا نوعيا مهما في مسار الصراع، وأبرزت قدرة الشعب الفلسطيني على اجتراح أدوات تعزز صموده وعصيانه على الانكسار، وقدرات تفاجئ الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن انهاء الصراع بشكل حاسم في المنطقة ما بعد طوفان الأقصى، لا بد أن يقوم على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعودة اللاجئين.

--(بترا)

م خ/ف ج

21/12/2023 12:10:34

