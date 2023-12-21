المبيضين: الأردن يقود جهدا دوليا أمميا لإدامة إرسال المساعدات إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن الأردن يقود جهدًا دوليًا أمميًا لإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة.

وبين المبيضين في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الأردن نجح في إيجاد مسار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مباشرة عبر جسر الملك حسين.

وأوضح في هذا الصدد، أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي سيّرا أمس الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 46 شاحنة محملة بــــ 750 طناً من المواد الغذائية الأساسية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة، حملتها شاحنات مدنية أردنية إلى معبر العوجا، ثم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأكد المبيضين أن هذه الخطوة تعد انتصارا للدبلوماسية الأردنية في إدامة إرسال المساعدات إلى غزة؛ بغية التخفيف عن الأهل في القطاع، لافتا إلى أن هذا الطريق الجديد لإيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يعد أقل مسافة، ويضمن وصولها بشكل أسرع؛ نظرا لما يتعرض له معبر رفح من ضغط في حجم المساعدات وصعوبة إيصالها بشكل مستدام نتيجة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تعرقل إدامة وصول هذه المساعدات إلى داخل القطاع.

وأشار إلى جهد جلالة الملك عبد الله الثاني منذ اليوم الأول للحرب على غرة، وتأكيده في الزيارات الخارجية للدول العربية والغربية على ضرورة إدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ومنع تهجير الغزيين.

ولفت المبيضين إلى دور الشعب الأردني والقطاع الخاص في التبرع لدعم الأشقاء في غزة، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأمر الذي يعكس أهمية القضية الفلسطينية في وجدان الأردنيين.

وحول المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 جنوب غزة، أكد المبيضين أن إنشاء هذا المستشفى جاء استمرارا للرسالة الأردنية بضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بغية تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأهل في القطاع، والتخفيف عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى عملية الإنزال الجوي السادسة لمساعدات طبية ومستلزمات علاجية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، والتي قامت بها إحدى طائرات سلاح الجو الملكي يوم أمس الأربعاء.

وبين أن إنزال المساعدات جرى بواسطة صناديق مخصصة للحفاظ على سلامة المواد الطبية بداخلها، لديمومة عمل المستشفى للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية للأهل في القطاع.

--(بترا)

هـ أ /ف ج

21/12/2023 12:14:15