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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى المبارك

12/21/2023 4:30:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 21 كانون الأول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، المواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة أو الدخول إلى الأقصى، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين بشكل لافت.
--(بترا)
م . ف/أ م / س س
21/12/2023 12:00:47

MENAFN21122023000117011021ID1107640091

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