عودة منصة إكس بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- عادت منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) صباح اليوم الخميس، بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم، إذ واجه أكثر من 77000 مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في ذروة الانقطاع.
وأبلغ مستخدمون في كندا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى عن مشكلات في الوصول إلى كل من إكس وإكس برو (تويت دك سابقا).
وبحسب موقع داون ديتكتور دوت كوم لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، عانى أكثر من 7000 مستخدم في كندا وبريطانيا من مشكلات مع المنصة.
ويتتبع داون ديتكتور، الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمين.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
21/12/2023 11:53:06
MENAFN21122023000117011021ID1107640089
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