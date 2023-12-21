عودة منصة إكس بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- عادت منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) صباح اليوم الخميس، بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم، إذ واجه أكثر من 77000 مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في ذروة الانقطاع.

وأبلغ مستخدمون في كندا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى عن مشكلات في الوصول إلى كل من إكس وإكس برو (تويت دك سابقا).

وبحسب موقع داون ديتكتور دوت كوم لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، عانى أكثر من 7000 مستخدم في كندا وبريطانيا من مشكلات مع المنصة.

ويتتبع داون ديتكتور، الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمين.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

21/12/2023 11:53:06