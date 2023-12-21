المياه: توقيع إتفاقية الحزمة 7 من مشروع تأهيل الشبكات بقيمة 97 مليون يورو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود الحزمة السابعة من مشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء مع مقاول محلي ،بقيمة اجمالية نحو 97,24 مليون يورو ممولة بموجب قرض من بنك الاستثمار الأوروبي EIB وتمويل ذاتي.
وبحسب بيان صحفي عن الوزارة، اليوم الخميس، جاء التوقيع بحضور ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي ومدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية اندرو ماكيم .
واوضحت الوزارة أن الدراسات والتصميم والإشراف ممولة بمنحة من الوكالة الأميركية للتنمية USAID بنسبة 100 بالمئة ،بهدف تحسين التزويد المائي في 17 منطقة في لواءي دير علا والكرامة من خلال 7 حزم وخفض الفاقد المائي و توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة خدمة المواطنين بالمياه.
واشار المهندس ابو السعود الى أن سلطة المياه تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية ،مبيناً أن تنفيذ المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق ، من خلال التحول الى الضخ الانسيابي الطبيعي ما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق (البلاونة ، خزما ، ضرار ، دير علا ، معدي ، رويحة، دباب ، أبو الزيغان، الطوال الشمالي ، الطوال الجنوبي ، مثلث العارضة ، مثلث المصري ، ميسرة فنوش ، ظهرة الرمل ، داميا ، غور كبد ، الكرامة) .
وأكد أن وزارة المياه والري/ سلطة المياه تواصل جهودها للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة وتتابع إنجاز المشروعات من قبل الجهات الإشرافية لديها وفق الأنظمة الحديثة وبأعلى مستويات الجودة وبموجب أحكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة، مبيناً أن الأعمال تتضمن تنفيذ خطوط ناقلة وشبكات توزيع بطول 450 كيلومترا وبأقطار تتراوح بين 63-400 ملم من مواسير الدكتايل والبولي ايثلين ،وانشاء محطة ضخ رئيسية في أبو الزيغان تتكون من 3 وحدات ضخ إحداها للاحتياط في حالات الطوارئ وإنشاء 3 محطات ضخ صغير (بوستر) لايصال المياه بكفاءة للمناطق المرتفعة .
واضاف أن الأعمال تتضمن كذلك تنفيذ 1100 وصلة منزلية وتنفيذ 8 خزانات جديدة بسعات 500-5500 متر مكعب وتنفيذ نظام "سكادا" في محطة أبو الزيغان للمراقبة والتحكم ،مبينا ان المشروع يتكون من 7 حزم ، حزمة الابار تتضمن حفر 16 بئرا وحزمة محطة التحلية من خلال إعادة تأهيل محطة تحلية أبو الزيغان و5 حزم لتنفيذ الشبكات والخزانات ومحطات الضخ .
وثمن الوزير دعم الأصدقاء في الإتحاد الأوروبي،ولاسيما من خلال بنك الاستثمار الأوروبي EIB ،والوكالة الأميركية للتنمية USAID على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.
بدورها ، عبرت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي EIB سعاد فارسي عن ارتياحها للتعاون البناء والمثمر والمستمر مابين البنك وقطاع المياه، مؤكدة ان هذا المشروع سيعمل على تحسين التزويد المائي للمجتمعات المحلية.
من جانبه ، أوضح أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري أن هذه الحزمة ستنفذ من قبل مقاول محلي (شركة فؤاد أبو حمدان) وفق أعلى المواصفات وفي الوقت المحدد، وستخدم مناطق داميا ومعدي والعارضة وميسرة فنوش لتنفيذ شبكات بطول 97 كم بأقطار 63-250 ملم وتنفيذ 3250 وصلة ، مشيراً إلى أن الحزم في أعمال المشروع قد تم إحالة معظمها ويجري حالياً استكمال طرح الحزم المتبقي منها خلال الفترة المقبلة .
--(بترا)
ي ع /اص / س س
21/12/2023 11:47:07
MENAFN21122023000117011021ID1107640088
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