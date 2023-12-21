المياه: توقيع إتفاقية الحزمة 7 من مشروع تأهيل الشبكات بقيمة 97 مليون يورو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود الحزمة السابعة من مشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة في محافظة البلقاء مع مقاول محلي ،بقيمة اجمالية نحو 97,24 مليون يورو ممولة بموجب قرض من بنك الاستثمار الأوروبي EIB وتمويل ذاتي.

وبحسب بيان صحفي عن الوزارة، اليوم الخميس، جاء التوقيع بحضور ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي سعاد فارسي ومدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأميركية اندرو ماكيم .

واوضحت الوزارة أن الدراسات والتصميم والإشراف ممولة بمنحة من الوكالة الأميركية للتنمية USAID بنسبة 100 بالمئة ،بهدف تحسين التزويد المائي في 17 منطقة في لواءي دير علا والكرامة من خلال 7 حزم وخفض الفاقد المائي و توفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة خدمة المواطنين بالمياه.

واشار المهندس ابو السعود الى أن سلطة المياه تركز جهودها على الإسراع بتنفيذ شبكات مياه جديدة لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بتزايد حدة الطلب ومعالجة البؤر التي شهدت اختلالات خلال الأوقات الماضية ،مبيناً أن تنفيذ المشروع سيعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق ، من خلال التحول الى الضخ الانسيابي الطبيعي ما يطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق (البلاونة ، خزما ، ضرار ، دير علا ، معدي ، رويحة، دباب ، أبو الزيغان، الطوال الشمالي ، الطوال الجنوبي ، مثلث العارضة ، مثلث المصري ، ميسرة فنوش ، ظهرة الرمل ، داميا ، غور كبد ، الكرامة) .

وأكد أن وزارة المياه والري/ سلطة المياه تواصل جهودها للعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن زيادة الطلب على المياه الذي تشهده جميع مناطق المملكة وتتابع إنجاز المشروعات من قبل الجهات الإشرافية لديها وفق الأنظمة الحديثة وبأعلى مستويات الجودة وبموجب أحكام العقود المبرمة في المواعيد المحددة، مبيناً أن الأعمال تتضمن تنفيذ خطوط ناقلة وشبكات توزيع بطول 450 كيلومترا وبأقطار تتراوح بين 63-400 ملم من مواسير الدكتايل والبولي ايثلين ،وانشاء محطة ضخ رئيسية في أبو الزيغان تتكون من 3 وحدات ضخ إحداها للاحتياط في حالات الطوارئ وإنشاء 3 محطات ضخ صغير (بوستر) لايصال المياه بكفاءة للمناطق المرتفعة .

واضاف أن الأعمال تتضمن كذلك تنفيذ 1100 وصلة منزلية وتنفيذ 8 خزانات جديدة بسعات 500-5500 متر مكعب وتنفيذ نظام "سكادا" في محطة أبو الزيغان للمراقبة والتحكم ،مبينا ان المشروع يتكون من 7 حزم ، حزمة الابار تتضمن حفر 16 بئرا وحزمة محطة التحلية من خلال إعادة تأهيل محطة تحلية أبو الزيغان و5 حزم لتنفيذ الشبكات والخزانات ومحطات الضخ .

وثمن الوزير دعم الأصدقاء في الإتحاد الأوروبي،ولاسيما من خلال بنك الاستثمار الأوروبي EIB ،والوكالة الأميركية للتنمية USAID على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي لمواجهة مختلف التحديات المائية التي يواجهها قطاع المياه في ظل تزايد الطلب.

بدورها ، عبرت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي EIB سعاد فارسي عن ارتياحها للتعاون البناء والمثمر والمستمر مابين البنك وقطاع المياه، مؤكدة ان هذا المشروع سيعمل على تحسين التزويد المائي للمجتمعات المحلية.

من جانبه ، أوضح أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري أن هذه الحزمة ستنفذ من قبل مقاول محلي (شركة فؤاد أبو حمدان) وفق أعلى المواصفات وفي الوقت المحدد، وستخدم مناطق داميا ومعدي والعارضة وميسرة فنوش لتنفيذ شبكات بطول 97 كم بأقطار 63-250 ملم وتنفيذ 3250 وصلة ، مشيراً إلى أن الحزم في أعمال المشروع قد تم إحالة معظمها ويجري حالياً استكمال طرح الحزم المتبقي منها خلال الفترة المقبلة .

--(بترا)

ي ع /اص / س س

21/12/2023 11:47:07