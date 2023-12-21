تراجع أسعار الغاز في أوروبا بوتيرة أسرع من العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بوتيرة أسرع من العام الماضي، لكن تراجع أسعار عقود تسليم شباط المقبل أظهرت أن المتعاملين واثقون من توافر الإمدادات ذروة فصل الشتاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأخبار الاقتصادية، أن مستودعات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا للاستهلاك في فصل الشتاء كانت ممتلئة بنسبة 100 بالمئة تقريبا في أوائل تشرين الثاني الماضي، لكنها انخفضت منذ ذلك الوقت بنحو 11 بالمئة.

وزادت سرعة الانخفاض خلال الفترة الحالية عنها في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك تراجعت أسعار الغاز تسليم شباط المقبل، بمقدار الثلث تقريبا منذ بداية تشرين الثاني الماضي.

وقال المحلل الاقتصادي، ساكشا مينيزس، إنه من المتوقع تراجع الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا بفضل درجات الحرارة المعتدلة، كما أنه من المتوقع زيادة إنتاج طاقة الرياح في بعض مناطق القارة بسبب ارتفاع شدة الرياح، بحسب توقعات إدارة الأرصاد البريطانية.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

21/12/2023 11:25:14