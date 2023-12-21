شركة شحن نرويجية تعلن تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- أعلنت شركة النقل النرويجية "هويج أوتو لاينر" الليلة الماضية، تعليق عمليات النقل عبر البحر الأحمر، بعد رفع المديرية البحرية النرويجية مستوى التهديد في تلك المنطقة إلى أعلى مستوى، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقالت الشركة إنها ستواصل تقييم الوضع بناء على توصيات السلطات المعنية وتعديل السياسات المتبعة إذا لزم الأمر".

وتعمل الشركة النرويجية في النقل البحري للمركبات والشاحنات وعربات السكك الحديد ومعدات البناء والزراعة والتعدين والسفن الصغيرة والمعدات الصناعية.

ويأتي ذلك في أعقاب تحذيرات الحوثيين في اليمن المستمرة لاستهداف أي سفينة مرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر ومنعها من المرور إلى أن تعلن تل أبيب وقف عدوانها على قطاع غزة.

وردا على ذلك، أعلنت السلطات الأميركية عزمها إطلاق عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر، لضمان حرية الملاحة وأمن السفن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة يشمل المشاركون في العملية البحرين وبريطانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وسيشيل وفرنسا، بالإضافة إلى الدنمارك.

وكانت العديد من الشركات قد أعلنت عزمها تجنب الطرق عبر البحر الأحمر مؤقتا.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

21/12/2023 10:09:24