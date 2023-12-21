عشرات الشهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 كانون الأول (بترا)- ارتقى عشرات الشهداء وأصيب آخرون، جراء تكثيف جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه على مدينة خانيونس خلال الساعات القليلة الماضية .

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 24 فلسطينياً على الأقل وأصيب آخرون، مساء أمس الأربعاء، في غارات إسرائيلية على منازل ومناطق تؤوي نازحين قرب مستشفى الأوروبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة خلال يوم واحد إلى 55.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لخانيونس، إضافة إلى عدد من المناطق وسط قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، أطلق طيران الاحتلال قنابل الفوسفور المحرّم دوليا على منطقة سوق جباليا ومحيطه.

وأفادت المصادر أيضا بأن قوات الاحتلال التي تحاصر بلدة ومخيم جباليا، اقتحمت منازل مواطنين وأخلتهم قسرا تحت التهديد، قبل أن تشعل النيران في عدد منها.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر مركز إسعاف جباليا، ما يهدد سلامة 127 مواطنا، بينهم كوادر طبية و22 جريحا.

ودفن المواطنون في بلدة جباليا، جثامين 30 شهيدا مجهولي الهوية، صباح اليوم الخميس في المقبرة القديمة.

وأضافت المصادر إن 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خانيونس.

وأضافت أن 10 شهداء على الأقل ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب القطاع ، كما أصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 إمرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.

بدورها، أعلنت الأمم المتّحدة، اليوم الخميس، أن إسرائيل تسعى لإخلاء منطقة واسعة في خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، والتي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شرّدهم العدوان المستمر على القطاع منذ شهرين ونصف الشهر.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في تقرير له، أن جيش الاحتلال يسعى لإخلاء منطقة تغطي نحو 20 بالمئة من مساحة مدينة خان يونس.

وأوضح المكتب الأممي أن حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن الإخلاء ليس واضحًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن المنطقة كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ ذلك التاريخ نحو 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليًا في 32 مخيّمًا.

--(بترا)

رصد/اغ/اص / س س

21/12/2023 08:51:39