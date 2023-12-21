جيش الاحتلال يقر بمقتل 3 من جنوده في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الأول (بترا)- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة من جنوده في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية العاشرة، قال جيش الاحتلال في بيان، إن ثلاثة ضباط قتلوا في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

وتجاوزت بذلك حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي 470 قتيلا قتيلا، بينهم 137 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/اغ

21/12/2023 07:38:05