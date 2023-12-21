جيش الاحتلال يقر بمقتل 3 من جنوده في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 كانون الأول (بترا)- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة من جنوده في المعارك الدائرة في قطاع غزة.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، قال جيش الاحتلال في بيان، إن ثلاثة ضباط قتلوا في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.
وتجاوزت بذلك حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي 470 قتيلا قتيلا، بينهم 137 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/اغ
21/12/2023 07:38:05
MENAFN21122023000117011021ID1107640082
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