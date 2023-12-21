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مسلسلان مشتقان من سلسلة Peaky Blinders قيد التجهيز

12/21/2023 4:30:15 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ العمل على عملين مشتقان من سلسلة Peaky Blinders ، على منصة نتفليكس، حيث تخطط المنصة لمسلسلين منفصلين يعتمدان على سلسلة العصابات البريطانية، والتي انتهت في عام 2022 بعد ستة مواسم.

يقال إن أحد هذه المسلسلات "تدور أحداثه في بوسطن في منتصف القرن العشرين"، بعد عقدين من مسلسل Peaky Blinders، ويعتقد أن المسلسل الآخر يتمحور حول بولي من عائلة شيلبي، التي لعبت دورها في الأصل الراحلة هيلين ماكروري.

الاستمرار الوحيد المؤكد لمسلسل Peaky Blinders على الشاشة هو فيلم تكملة قادم، كتبه المبدع الأصلي للمسلسل ستيفن نايت، وفي حديثه لراديو تايمز مؤخرًا، قال نايت إن تصوير الفيلم يجب أن يبدأ في منتصف عام 2024، حيث صرح قائلا:" أنا أعمل فقط على الأجزاء الأخيرة منه في الوقت الحالي، وهو يشبه إلى حد ما وجود حلم بالنسبة لي، والخطة هي البدء في تصوير ذلك في منتصف العام المقبل."

مسلسل Peaky blinders يحكى عن عصابة تتكون من ثلاثة أشقاء فى مدينة "برمنجهام" الإنجليزية، عقب الحرب العالمية الأولى، حتى وصولها إلى السيطرة على لندن، وعرض فى أربعة مواسم، ومن المقرر عرض الموسم الخامس له فى 2019، من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.







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