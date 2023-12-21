حصاد فن 2023.. أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات خلال العام أبرزها بيت الروبي

MENAFN - Youm7) حققت السينما المصرية خلال عام 2023 نجاحا كبيرا، حيث عرض خلال العام أكثر من 40 فيلما متنوعا، ما بين الكوميدي والرومانسي والإثارة والتشويق، كما حققت بعض الأفلام نجاحا كبيرا، وظهر ذلك جليا في شباك التذاكر.

وفي السطور التالية نسلط الضوء على الأفلام الـ 5 الأعلى تحقيقا للإيرادات خلال عام 2023:

بيت الروبي

كان من أبرز الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا سواء من خلال إشادات الجمهور أو في شباك التذاكر، فيلم "بيت الروبى" الذي جمع النجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز لأول مرة، وتصدر إيرادات الأفلام المصرية كلها، وحقق إيرادات بلغت 130 مليونا و877 ألف جنيه.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

وقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً وهى تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

تاج

وجاء في المرتبة الثانية في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات خلال عام 2023، فيلم "تاج" للنجم تامر حسني، بعد حصده إيرادات بلغت 45 مليونا و309 آلاف جنيه في شباك التذاكر.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

البعبع

أما فيلم "البعبع" فجاء في المرتبة الثالثة، حيث حصد في شباك التذاكر إيرادات بلغت 43 مليونا و561 ألف جنيه، وهو من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي علي الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجئ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب..

العميل صفر

ومن الأفلام أيضا التي حققت نجاحا كبيرا خلال 2023، فيلم "العميل صفر"، الذي حصد 42 مليونا و515 ألف جنيه، وهو من بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

وش في وش

أما فيلم "وش في وش"، حصد هو الآخر إشادات واسعة من الجمهور وقت عرضه، واحتل المركز الخامس في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات خلال 2023، بعد ان حصد 36 مليونا و425 ألفا و432 جنيها.

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.