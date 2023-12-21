براد بيت يخطط للاحتفال بعيد ميلاده الـ60 برفقة حبيبته

MENAFN - Youm7) يقال إن النجم العالمي براد بيت يخطط لقضاء أسبوع عيد ميلاده إلى جانب حبيبته الجديدة إينيس دي رامون، التي يواعدها منذ أواخر عام 2022، وأصدقائه المقربين وأطفاله، حيث أخبر مصدر لمجلة People أن الاحتفالات ستكون متواضعة للغاية"

Brad Pitt is reportedly planning on spending his birthday week alongside his girlfriend Ines de Ramon, who he has been dating since late 2022, close friends and children; seen in January 2023" src="https://i.dailymail.co.uk/1s/2023/12/19/04/79114221-0-image-a-164_1702961612427.jpg" style="width: 550px; height: 802px;" />

وأضاف المصدر أن كل ما يريده براد هذا العام هو أن يكون وأطفاله سعداء.

To mark another year around the sun, a source told People that the Hollywood hunk will be keeping the festivities 'very low-key' (seen in March 2023)" src="https://i.dailymail.co.uk/1s/2023/12/19/04/79114217-0-image-m-166_1702961620919.jpg" style="width: 550px; height: 669px;" />

وعلي جانب آخر يحاول النجم العالمي

براد بيت

يائسًا إصلاح علاقته المتوترة مع ابنه الأكبر من أنجلينا جولي بالتبني "مادوكس جولي بيت"، وسط شائعات بأن مادوكس يكتب مذكراته، ووفقا لتقرير صادر عن مجلة "OK" يكتب الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا، قصة مثيرة لفضح الحالة الغريبة لوالده النجم العالمى.

يقول التقرير، إنه تم إعداد المذكرات المزعومة لاستكشاف علاقة مادوكس مع براد بيت ومعركتهما بالطائرة فى عام 2016، والتى ورد أن الممثل أساء خلالها إلى جولي وأطفالهما.



