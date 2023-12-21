اتفرج على فيلم The Marvels بجودة عالية في الويك أند.. اعرف الطريقة

MENAFN - Youm7) تم تسريب أحدث أفلام عالم مارفل السينمائى The Marvels في عدد كبير من مواقع الأفلام سواء العالمية أو المحلية لجودة Full HD، وذلك بعد الخسارة الكبيرة التي واجهها العمل في شباك التذاكر العالمى.

حيث حقق فيلم The Marvels إيرادات تخطت الـ 200 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 8 نوفمبر الماضى، حول العالم، مقابل ميزانية تخطت الـ 275 مليون دولار عالميا.

The Marvels





ويعد فيلم The Marvels تكملة لفيلم Captain Marvel الذى طرح خلال عام 2019، ومن بطولة بري لارسون، صموئيل جاكسون، أشتون لدينا، بارك سيو جون، إيمان فيلاني، تيونا باريس، موهان كابور، كارولين سيمونيت، إميلي نج، جيسيكا تشو، ومن إخراج نيا دكوستا، وتأليف جين كولان، روي توماس.

وكشفت الممثلة العالمية بري لارسون عن أنها كانت خائفة مما سيحدث لها عندما انضمت إلى عالم مارفل السينمائي، حيث أكدت الممثلة، التي ظهرت لأول مرة في عالم مارفل السينمائى في عام 2019، بشخصية كابتن مارفل، إن فكرة لعب دور بطل خارق أخافتها في البداية بسبب الاهتمام الذى يدور حولها.

صرحت لارسون لـ Harper's Bazaar قائلة "كنت خائفة مما سيحدث لى، كنت مثل ماذا سيحدث بعد ذلك، ومن أهم صفات مهنتى هى طريقة تعاملى مع ما أشعر به".

فى الجزء الثانى من فيلم الأبطال الخارقين Captain Marvel، تنقل الشركة الأحداث من تسعينيات العقد الماضى إلى وقتنا الحالى، وذلك من خلال كتابة الفيلم بطريقة جديدة، مع إضافة العديد من الأحداث المبتكرة، وستقوم الكاتبة ميجان ماكدونال، بكتابة سيناريو العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشره موقع "hollywoodreporter".