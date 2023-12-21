وفاة عبد الله مراد مدير عام السيرك القومي الأسبق

(MENAFN
- Youm7) أعلن الفنان أحمد الشافعي مدير البيت الفني للمسرح، عن وفاة الفنان عبد الله مراد ، مدير عام السيرك القومي الأسبق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس.
وكتب البيت الفني للمسرح عبر حسابه على فيس بوك"بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم، ينعي البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي وجميع العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بخالص العزاء في وفاة الفنان القدير الدكتور عبد الله مراد مدير عام السيرك القومي الأسبق نشاطر الأحزان أسرة الفنان الراحل في وفاة المغفور له بإذن الله."
الفنان عبدالله مراد بدأ مسيرته الفنية في السيرك القومي عام 1960، وعمل في العديد من العروض الفنية، وفي عام 1992، تولى الفنان عبدالله مراد إدارة السيرك القومي، وحقق العديد من الإنجازات، أبرزها تطوير العروض الفنية وإقامة العديد من العروض الفنية في مصر والعالم العربي.
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