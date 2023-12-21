وفاة عبد الله مراد مدير عام السيرك القومي الأسبق

MENAFN - Youm7) أعلن الفنان أحمد الشافعي مدير البيت الفني للمسرح، عن وفاة الفنان عبد الله مراد ، مدير عام السيرك القومي الأسبق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس.

وكتب البيت الفني للمسرح عبر حسابه على فيس بوك"بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم، ينعي البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي وجميع العاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بخالص العزاء في وفاة الفنان القدير الدكتور عبد الله مراد مدير عام السيرك القومي الأسبق نشاطر الأحزان أسرة الفنان الراحل في وفاة المغفور له بإذن الله."

الفنان عبدالله مراد بدأ مسيرته الفنية في السيرك القومي عام 1960، وعمل في العديد من العروض الفنية، وفي عام 1992، تولى الفنان عبدالله مراد إدارة السيرك القومي، وحقق العديد من الإنجازات، أبرزها تطوير العروض الفنية وإقامة العديد من العروض الفنية في مصر والعالم العربي.



