طريقة عمل الجبنة القريش والبيضاء.. طعمها زى المحلات

MENAFN - Youm7) الجبن القريش والجبن البيضاء من أفضل أنواع الجبن التي يمكن تناولها بشكل يومي، حتى أن البعض يدرجه ضمن نظام غذائى صحى لإنقاص الوزن، ولأهميته نستعرض فى هذا التقرير،طريقة عمل الجبنة القريش والجبنة البيضاء على طريقة الشيف مي صيام.

الجبنة القريش





طريقة عمل الجبنة القريش: المكونات:

2 كيلو لبن بلدي.

ملعقة صغيرة خل.

ملح.

طريقة تحضير الجبنة القريش:

ضعي اللبن في طاجن فخار ، أو أي إناء ثم ضعي الخل و يقلب جيداً و يترك الفخار في فرن دافئ حتي يتماسك الخليط.

يجب إزالة طبقة القشطة من على اللبن بعد تماسكه واخلطيه

في حصيرة أو شاش.

ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ليلة .

ثم تشكل الجبنة على هيئة مربعات وتوضع في علبة محكمة الغلق.

ثم ضعي على الشاش المصفى ملح و يرش فوق الجبنة وتحفظ في الثلاجة.

طريقة عمل الجبنة البيضاء: المكونات:

كيلو لبن.

نقطتين منفحة "والتى تأخذ من معدة العجول الرضيعة التى تعتمد على اللبن عند تغذيتها".

ملح.

طريقة تحضير الجبنة البيضاء:

يغلي اللبن.

ثم ضعي المنفحة والملح.

ثم قلبي جيدا.

ثم غطي اللبن و يترك 4 ساعات.

ثم صفي اللبن في شاش على مصفاه ويوضع فى الشاش داخل الثلاجة لمدة ليلة .

ثم يوضع في علبة محكمة الغلق و يقطع حسب الطلب.

الجبنة البيضاء