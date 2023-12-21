اعرف غلاوتك من شكل الكوباية.. نظرية الكوب أبرز تريندات التيك توك

(MENAFN
- Youm7)
عندما نستضيف شخصا ما في منزلنا، فإننا نعتنى به كثيراً ونهتم بضيافته وتقديم أفضل المشروبات والمأكولات المتوفرة في المنزل، ولكن لم ندرك بأن كوب المشروب الذى نقدمه له يشير إلى مكانته في قلوبنا، وهذا ما أشارت إليه "نظرية الكوب"، المنتشرة خلال هذه الفترة على تطبيق "التيك توك ".
وقالت إيزابيل ميريت ، مبتكرة نظرية الكوب، إن شكل وتصميم الكوب الذى تقدمه لضيفك يشير إلى مكانته لديك، وأوضحت إيزابيل قائلة: "إذا جاء شخص ما إلى شقتي فسوف أقدم له القهوة، أليس كذلك؟". الكوب الذي أقدمه لك يخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته حول ما أشعر به تجاهك، فإذا كان كوب قهوة أزرق بسيط للغاية، ذا حافة مربعة،
يدل على أننى لا أحمل مشاعر تجاهك".
أكواب
ومع ذلك، ادعت أنه إذا تم تقديم القهوة في كوب أكبر مصنوع
السيراميك ومزين باللونين الأخضر الزيتوني والأبيض، و يبدو مصنوعًا يدويًا بشكل جميل، فمن المحتمل إنك لديك مكانة غالية عند صاحب البيت، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
نظرية الكوب
وأعجب الكثير بنظرية الكوب، واتفق الكثيرون معها، وإنهم يتبعون هذه النظرية في حياتهم، حيث قال أحدهم في التعليقات :"لدي أكواب عامة للأشخاص الذين لا أهتم بهم وأكواب خاصة للأشخاص المفضلين لدي"، وأعترض البعض على النظرية حيث قالت إحدهن:"أنا أفعل العكس وأفتح خزانة الأدوات بالكامل وأترك للضيوف اختيار الكوب الذى يفضلونه".
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