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اعرف غلاوتك من شكل الكوباية.. نظرية الكوب أبرز تريندات التيك توك

12/21/2023 4:30:10 AM
(MENAFN- Youm7)

عندما نستضيف شخصا ما في منزلنا، فإننا نعتنى به كثيراً ونهتم بضيافته وتقديم أفضل المشروبات والمأكولات المتوفرة في المنزل، ولكن لم ندرك بأن كوب المشروب الذى نقدمه له يشير إلى مكانته في قلوبنا، وهذا ما أشارت إليه "نظرية الكوب"، المنتشرة خلال هذه الفترة على تطبيق "التيك توك ".

وقالت إيزابيل ميريت ، مبتكرة نظرية الكوب، إن شكل وتصميم الكوب الذى تقدمه لضيفك يشير إلى مكانته لديك، وأوضحت إيزابيل قائلة: "إذا جاء شخص ما إلى شقتي فسوف أقدم له القهوة، أليس كذلك؟". الكوب الذي أقدمه لك يخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته حول ما أشعر به تجاهك، فإذا كان كوب قهوة أزرق بسيط للغاية، ذا حافة مربعة،
يدل على أننى لا أحمل مشاعر تجاهك".


أكواب


ومع ذلك، ادعت أنه إذا تم تقديم القهوة في كوب أكبر مصنوع
السيراميك ومزين باللونين الأخضر الزيتوني والأبيض، و يبدو مصنوعًا يدويًا بشكل جميل، فمن المحتمل إنك لديك مكانة غالية عند صاحب البيت، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.


نظرية الكوب


وأعجب الكثير بنظرية الكوب، واتفق الكثيرون معها، وإنهم يتبعون هذه النظرية في حياتهم، حيث قال أحدهم في التعليقات :"لدي أكواب عامة للأشخاص الذين لا أهتم بهم وأكواب خاصة للأشخاص المفضلين لدي"، وأعترض البعض على النظرية حيث قالت إحدهن:"أنا أفعل العكس وأفتح خزانة الأدوات بالكامل وأترك للضيوف ​​اختيار الكوب الذى يفضلونه".











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