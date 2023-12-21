ميجان ماركل لن تعود إلى بريطانيا أبدًا بسبب كيت ميدلتون.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) يعتقد معجبو العائلة المالكة أن دوقة ساسكس ميجا ماركل لن تعود أبدًا إلى بريطانيا بسبب زوجة شقيق زوجها كيت ميدلتون، حيث شارك محبو العائلة المالكة وجهات نظرهم في تقرير لصحيفة نيويورك بوست بعنوان "ميجان ماركل يمكن أن تعود إلى الملكية "
وتعليقًا على ذلك، قال أحد المعجبين: "ميجان لن تعود أبدًا إلى العائلة المالكة لأنها مضطرة إلى الانحناء لكيت - إلا إذا كان ذلك سيفيدها بطريقة ما - ماليًا أو دعائيًا".
وقالت أخرى:“العودة لم تعد خيارها بعد الآن. إنها لا تريد أبدًا الوقوف خلف كاثرين، فلا يمكن مقارنتها بأميرة ويلز.
وعلق الثالث قائلاً: "لا أعتقد أن هاري وميجان سيتمكنان من التغلب على كيت ووليام في عيد الميلاد هذا العام، أو على الأقل ليس في المملكة المتحدة".
تعمل
ميجان ماركل
على فصل الأمير هاري تدريجيًا عن خططها المهنية الشخصية، كما يقول أحد الخبراء، حيث تريد دوقة ساسكس، التي تعيش عصر النهضة على غرار بيونسيه في هوليوود، من زوجها أن يحفر مكانته الخاصة لتجنب الخلافات.
ميجان وهاري
يتحدث ريتشارد كاي في برنامج
Palace Confidential :"قائلا هل هذا بسبب رغبتها فى إعطاء مساحة أكبر لهارى الذى كان لديه الكثير من الأخبار ليكشف عنها هذا العام بكتابه حول عائلته؟".
ويضيف، "ربما أرادت أن تضع القليل من المساحة بين ما كان سيقوله وما ستفعله بعد ذلك، ولم تكن تريد تشويه علامتها التجارية.
وتابع، "ومع ذلك، ما هي علامتها التجارية، وهل ستظل هذه العلامة التجارية موجودة؟ كلما طالت فترة غيابها عن أعين الجمهور، أصبح من الصعب إطلاقها".
وعلى جانب آخر زعم تقرير سابق أن
ميجان ماركل
تكافح من أجل البقاء في هوليوود، حيث تعتقد الخبيرة الملكية إميلي ناش أن كلاً من الأمير هاري وزوجته ميجان، يواجهان علاقة "حب و كراهية" مروعة إلى حد ما مع هوليوود ومتطلباتها.
وتشير الخبيرة الملكية إلى أن حياة الزوجين في هوليوود مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بزواجهما، في حين هناك حاليًا شائعات تدور حولهما، تزعم أن الزوجين يبحثان عن منزل في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث أن مسكنهم في المملكة المتحدة هو قاعدة منزلية ملكية أثناء زياراتهم ذهابًا وإيابًا، ومع ذلك، فإن الممتلكات المزعومة في الولايات المتحدة التي يتطلع إليها الثنائي، موجودة في ماليبو.
ويؤكد موقع
TMZ
: "أن المنزل الجديد الذى يسعون لامتلاكه قريب بما يكفي من هوليوود ليتمكنا من القيام بأعمال تجارية، ولكنها بعيدة بما يكفي عن هوليوود لمنحهم الأمان والخصوصية"، ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من ظهور هذه الأخبار، تقدم متحدث باسم الزوجين وقال
Page Six: "ليس هناك حقيقة حول انتقالهم إلى ماليبو أو فى أي مكان آخر".
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