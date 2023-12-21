ميجان ماركل لن تعود إلى بريطانيا أبدًا بسبب كيت ميدلتون.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) يعتقد معجبو العائلة المالكة أن دوقة ساسكس ميجا ماركل لن تعود أبدًا إلى بريطانيا بسبب زوجة شقيق زوجها كيت ميدلتون، حيث شارك محبو العائلة المالكة وجهات نظرهم في تقرير لصحيفة نيويورك بوست بعنوان "ميجان ماركل يمكن أن تعود إلى الملكية "







وتعليقًا على ذلك، قال أحد المعجبين: "ميجان لن تعود أبدًا إلى العائلة المالكة لأنها مضطرة إلى الانحناء لكيت - إلا إذا كان ذلك سيفيدها بطريقة ما - ماليًا أو دعائيًا".

وقالت أخرى:“العودة لم تعد خيارها بعد الآن. إنها لا تريد أبدًا الوقوف خلف كاثرين، فلا يمكن مقارنتها بأميرة ويلز.





وعلق الثالث قائلاً: "لا أعتقد أن هاري وميجان سيتمكنان من التغلب على كيت ووليام في عيد الميلاد هذا العام، أو على الأقل ليس في المملكة المتحدة".





تعمل

ميجان ماركل

على فصل الأمير هاري تدريجيًا عن خططها المهنية الشخصية، كما يقول أحد الخبراء، حيث تريد دوقة ساسكس، التي تعيش عصر النهضة على غرار بيونسيه في هوليوود، من زوجها أن يحفر مكانته الخاصة لتجنب الخلافات.

ميجان وهاري

يتحدث ريتشارد كاي في برنامج

Palace Confidential :"قائلا هل هذا بسبب رغبتها فى إعطاء مساحة أكبر لهارى الذى كان لديه الكثير من الأخبار ليكشف عنها هذا العام بكتابه حول عائلته؟".

ويضيف، "ربما أرادت أن تضع القليل من المساحة بين ما كان سيقوله وما ستفعله بعد ذلك، ولم تكن تريد تشويه علامتها التجارية.

وتابع، "ومع ذلك، ما هي علامتها التجارية، وهل ستظل هذه العلامة التجارية موجودة؟ كلما طالت فترة غيابها عن أعين الجمهور، أصبح من الصعب إطلاقها".

وعلى جانب آخر زعم تقرير سابق أن

ميجان ماركل

تكافح من أجل البقاء في هوليوود، حيث تعتقد الخبيرة الملكية إميلي ناش أن كلاً من الأمير هاري وزوجته ميجان، يواجهان علاقة "حب و كراهية" مروعة إلى حد ما مع هوليوود ومتطلباتها.

وتشير الخبيرة الملكية إلى أن حياة الزوجين في هوليوود مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بزواجهما، في حين هناك حاليًا شائعات تدور حولهما، تزعم أن الزوجين يبحثان عن منزل في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث أن مسكنهم في المملكة المتحدة هو قاعدة منزلية ملكية أثناء زياراتهم ذهابًا وإيابًا، ومع ذلك، فإن الممتلكات المزعومة في الولايات المتحدة التي يتطلع إليها الثنائي، موجودة في ماليبو.

ويؤكد موقع

TMZ

: "أن المنزل الجديد الذى يسعون لامتلاكه قريب بما يكفي من هوليوود ليتمكنا من القيام بأعمال تجارية، ولكنها بعيدة بما يكفي عن هوليوود لمنحهم الأمان والخصوصية"، ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من ظهور هذه الأخبار، تقدم متحدث باسم الزوجين وقال

Page Six: "ليس هناك حقيقة حول انتقالهم إلى ماليبو أو فى أي مكان آخر".