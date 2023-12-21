3 % زيادة في إجمالى المساحة المحصولية عام 2021 / 2022

(MENAFN
- Youm7) أصـدر الجـهاز المركزى للتعبـئة العامة والإحـصاء اليوم الـنـشرة الـسنوية لإحـصاءات المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النبـاتى عام 2021 / 2022.
ومن أهم المؤشرات بـلغ إجمالى المساحة المحصـولية 16.6مليـون فدان عــام 2021 / 2022 مقـــابـل 16.4 مليــــون فــــدان عــام 2020 / 2021
بزيادة بلغت نسبـتها 1.3٪، وبلـــغ إجمـالى المسـاحــة المنــزرعة 9.7 مليــون فــدان عام 2021 / 2022 مقـابل 9.6 مليـــون فـدان عام 2020 / 2021 بزيــادة بلغت نسبـتها 0.6 ٪، وبلغـت مســاحة محصــول القمـح
3.418 مليــون فـــدان عام 2021 /2022 مقابل 3.419 مليون فدان عـام 2020 / 2021 بانخفاض بلـــغت نسبـتـــه 0.02٪ وبلغـت كمـيـة الإنتـاج 9.6 مليــون طـن عـام 2021 / 2022 مقابـــل 9.8 مليـــون طـن عــام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 2.2٪.
وبلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.2 مليـــون فـــدان عام 2021 / 2022 مقـابل 1.1 مليـون فدان عـــام 2020 / 2021 بزيــادة بلغــت نسبـتهــا 4.0٪ وبلغــت كميـــة الإنتـاج 4.3 مليون طـن عـام 2021 / 2022
مقـابــل 4.2 مليــون طـن عـام 2020/ 2021 بزيادة بلغت
نسبـتها 1.4٪، وبلغـت مسـاحة محصـــــول الطمـــاطــم 375.3 ألف فــــدان
عـام 2021 / 2022 مقــابـــل 356.9 ألـف فــدان عــام 2020/ 2021 بزيــادة بلغـــت نسبـتـــها 5.2٪ وبلغـــت كمـيـة الإنتــــاج 6.37 مليــون طــن عــام 2021/ 2022 مقابـل 6.39مليـون طــــن عام 2020/2021 بانخفــاض بلغــت نسبـتــه 0.3٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاجية الفدان من محصول الطماطم، وبلغـــت مسـاحــــة محصــول البطـاطــس 584.8 ألــف فـــدان عــام 2021/2022 مقـابــل 502.6 ألــف فــدان عــام 2020 / 2021 بزيــادة بلغـــت نسبـتـهــا 16.4 ٪ وبلغـــت كميـــة الإنتــاج 7.2 مليــون طن عــام 2021 / 2022 مقـــابــل 6.3 مليــون طــن
عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت بنسبتها 14.9٪.
وبلغــت المســاحة الكلية لمحصـول البرتقــال 344.9 ألف فدان عـام 2021/2022 مقابــل 329.7 الـف فـدان عـام 2020/ 2021 بزيادة بلغــت نسبـتها 4.6٪ وبلغـت كميــة الإنتاج 3.16 مليـــون طـن عام 2021/ 2022 مقابـل 3.17 مليـــون طـن عـــام 2020/ 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 0.4٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاجية الفدان من محصول البرتقال وبلغـت المسـاحة الكلية لمحصـول المــوز 77.8 ألـف فــدان
عـام 2021/2022 مقابـل 73.9 ألــف فـــــدان عــــام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 5.4٪ وبلغت كميـة الإنتـــاج 1.21 مليـون طـن عام 2021 / 2022 مقــابــل 1.18 مليــون طــن عام 2020
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2021
بزيادة بلغت نسبـتها 2.3 ٪.
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