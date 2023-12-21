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3 % زيادة في إجمالى المساحة المحصولية عام 2021 / 2022

12/21/2023 4:30:06 AM
(MENAFN- Youm7) أصـدر الجـهاز المركزى للتعبـئة العامة والإحـصاء اليوم الـنـشرة الـسنوية لإحـصاءات المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النبـاتى عام 2021 / 2022.



ومن أهم المؤشرات بـلغ إجمالى المساحة المحصـولية 16.6مليـون فدان عــام 2021 / 2022 مقـــابـل 16.4 مليــــون فــــدان عــام 2020 / 2021
بزيادة بلغت نسبـتها 1.3٪، وبلـــغ إجمـالى المسـاحــة المنــزرعة 9.7 مليــون فــدان عام 2021 / 2022 مقـابل 9.6 مليـــون فـدان عام 2020 / 2021 بزيــادة بلغت نسبـتها 0.6 ٪، وبلغـت مســاحة محصــول القمـح
3.418 مليــون فـــدان عام 2021 /2022 مقابل 3.419 مليون فدان عـام 2020 / 2021 بانخفاض بلـــغت نسبـتـــه 0.02٪ وبلغـت كمـيـة الإنتـاج 9.6 مليــون طـن عـام 2021 / 2022 مقابـــل 9.8 مليـــون طـن عــام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 2.2٪.



وبلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.2 مليـــون فـــدان عام 2021 / 2022 مقـابل 1.1 مليـون فدان عـــام 2020 / 2021 بزيــادة بلغــت نسبـتهــا 4.0٪ وبلغــت كميـــة الإنتـاج 4.3 مليون طـن عـام 2021 / 2022
مقـابــل 4.2 مليــون طـن عـام 2020/ 2021 بزيادة بلغت
نسبـتها 1.4٪، وبلغـت مسـاحة محصـــــول الطمـــاطــم 375.3 ألف فــــدان
عـام 2021 / 2022 مقــابـــل 356.9 ألـف فــدان عــام 2020/ 2021 بزيــادة بلغـــت نسبـتـــها 5.2٪ وبلغـــت كمـيـة الإنتــــاج 6.37 مليــون طــن عــام 2021/ 2022 مقابـل 6.39مليـون طــــن عام 2020/2021 بانخفــاض بلغــت نسبـتــه 0.3٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاجية الفدان من محصول الطماطم، وبلغـــت مسـاحــــة محصــول البطـاطــس 584.8 ألــف فـــدان عــام 2021/2022 مقـابــل 502.6 ألــف فــدان عــام 2020 / 2021 بزيــادة بلغـــت نسبـتـهــا 16.4 ٪ وبلغـــت كميـــة الإنتــاج 7.2 مليــون طن عــام 2021 / 2022 مقـــابــل 6.3 مليــون طــن
عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت بنسبتها 14.9٪.



وبلغــت المســاحة الكلية لمحصـول البرتقــال 344.9 ألف فدان عـام 2021/2022 مقابــل 329.7 الـف فـدان عـام 2020/ 2021 بزيادة بلغــت نسبـتها 4.6٪ وبلغـت كميــة الإنتاج 3.16 مليـــون طـن عام 2021/ 2022 مقابـل 3.17 مليـــون طـن عـــام 2020/ 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 0.4٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاجية الفدان من محصول البرتقال وبلغـت المسـاحة الكلية لمحصـول المــوز 77.8 ألـف فــدان
عـام 2021/2022 مقابـل 73.9 ألــف فـــــدان عــــام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 5.4٪ وبلغت كميـة الإنتـــاج 1.21 مليـون طـن عام 2021 / 2022 مقــابــل 1.18 مليــون طــن عام 2020
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بزيادة بلغت نسبـتها 2.3 ٪.












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