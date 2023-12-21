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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 21-12-2023 بالبنوك المصرية

12/21/2023 4:30:05 AM
(MENAFN- Youm7) ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 21-12-2023، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلي المصري 99.35 جنيه للشراء، و100.27 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري 100.16 جنيه للشراء، و100.62 جنيه للبيع.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.








وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري
100.16 جنيه للشراء.



100.62 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري
99.35 جنيه للشراء.



100.35 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
100.05 جنيه للشراء.



100.27 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
96.98 جنيه للشراء.



100.65 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib
97.30 جنيه للشراء.



100.08 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي
98.09 جنيه للشراء.



100.65 جنيه للبيع.












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