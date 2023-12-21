الدولار المجمد يهدد المتعاملين بالسوق السوداء بالسجن وخسارة أموالهم

MENAFN - Youm7) انتشرت أخبار في الأيام الأخيرة عن وجود كميات من الدولار المجم بين المتعاملين في السوق السوداء للدولار في مصر، وهو ما خلق حالة من البلبلة في السوق وأثار العديد من التساؤلات، مثل ما هو الدولار المجمد؟ ومن أين يأتي؟ ولماذا تم تجميده؟ وما هو مصير من يتعامل به؟ وأسئلة كثيرة أخرى سنحاول الرد عليها في هذا التقرير.





ما هو الدولار المجمد؟

الدولار المجمد هو دولار سليم بمعنى أنه غير مزور، صادر عن الحكومة الأمريكية والبنك الفدرالي الأمريكي، مثله مثل أي دولار أمريكي آخر له سيريال نامبر ورموز ووسائل الحماية ذاتها، لكنه تم تجميده من قبل الحكومة الأمريكية ممثلة في البنك الفيدرالي، بمعنى أنه يمكن تداوله محليا فقط بين المواطنين، لكن لا يمكن تداوله أو استخدامه في المعاملات الخارجية أو داخل البنوك المحلية والدولية.

لماذا يتم تجميده؟

عند حدوث حروب في دولة ما أو انهيار للحكومة وحدوث عمليات نهب للأموال وتهريبها بشكل كبير، أو وجود خلاف سياسي شديد بين الولايات المتحدة وأي دولة أخرى، وقيام دولة بتمويل عمليات إرهابية من وجهة النظر الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية ممثلة في البنك الفيدرالي الأمريكي تقوم بإصدار نشرة تحدد فيها مثلا أن الدولارات من رقم كذا إلى رقم كذا مجمدة، أي أنها غير قابلة للتدوال في البنوك ولا الصرافات الرسمية في العالم كله.

ما مصير الدولارات المجمدة عند الدول الأخرى (غير المستهدفة بقرارات الفيدرالي الأمريكي)؟

الدول التي يكون لديها كميات من الدولار التي قامت الحكومة الأمريكية بتجميدها، تقوم بتجميعها وإرسالها للبنك الفيدرالي الأمريكي لاستبدالها بدولارات سارية، خلال مدة يكون البنك الفيدرالي قد حددها في النشرة الدورية التي يعلن فيها تجميد عدد ما من الدولارات.

من أين يأتي الدولار المجمد؟

يأتي من الدولة التي بها مشاكل مثل الحروب أو تخضع لعقوبات من الحكومة الأمريكية أو حدث بها عمليات تهريب واسعة للأموال، مثل دول (ليبيا عقب انهيار نظام القذافي، والعراق عقب حرب العراق واحتلاله، ولبنان والسودان وغيرها من الدول ذات الظروف المشابهة، وبالتالي فإنه خوفا من استغلال هذه الأموال في تمويل عمليات إرهابية ورغبة في السيطرة عليها أو رغبة الحكومة الأمريكية في الضغط على دولة ما أو جماعة ما، تقوم الحكومة الأمريكية بتجميدها.

كيف تعرف الحكومة الأمريكية أرقام الدولارات في دولة معينة؟

البنك المركزي الأمريكي يلزم البنوك المركزية في العالم بإخطاره بالـ"سيريال نامبر" لكل الدولارات الموجدة لديها بشكل دورى، لذلك فإنه يسهل عليه معرفة مكان وعدد وأرقام الدولار المستهدف.

لماذا ممكن أن يكون الدولار المجمد موجود مصر حاليا؟

كما أوضحا أسباب وجود الدولار المجمد، فإنه بالنسبة لمصر فإن سبب وجود الدولار المجمد ليست بسبب حرب أو عقوبات أمريكية، ولكن بسبب وجود سعرين للدولار في السوق المصري أحدهما رسمي والآخر غير رسمي (سوق سوداء) وهو ما يفتح شهية الكثيرين لتحويل الدولار إلى سلعة والمضاربة عليه واستغلال حاجة بعض المستوردين وغيرهم للدولار ورغبة الكثير من المواطنين في تحويل مدخراتهم من الجنيه إلى الدولار تحوطا من تغير سعر الجنيه مع وجود أحاديث عن قرب عملية تعويم جديدة، خصوصا أنه في بعض الحالات يتم تداوله وعرضه بأسعار أقل حتى من السعر الرسمي حتى أنها وصلت إلى 25 جنيها للدولار المجمد.

كيف يهدد الدولار المجمد المتعاملين في السوق السوداء بخسارة أموالهم وسجنهم؟

أغلب الدولار الموجود في السوق السوداء هو دولار غير معروف المصدر، ويتم تداوله بين مواطنين عادين أغلبهم لا يعرف وليس لديه إمكانية أن يعرف أن هذه الدولارات مجمدة أو غير مجمدة، ولذلك يمكن أن يتورط في شراء كميات كبيرة من الدولار للأغراض السابقة، لكنه عندما يحاول استخدامها في دفع قيمة بضائع في الخارج أو حتى شراء شهادات في البنوك المحلية بالدولار أو تحويلها إلى عملة أخرى، فإن البنوك وماكيناتها ستكتشفها بسهولة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بالتالي لا يخسر أمواله فقط بل يتعرض للمساءلة القانونية أيضا عن مصدر هذه العملات ويمكن أن يتعرض للسجن والغرامات الكبيرة، ومصادرة الأموال المضبوطة.



