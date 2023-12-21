دراسة حديثة: رامبرانت استخدم تقنية لا مثيل لها فى عام 1642

MENAFN - Youm7) كشفت دراسة حديثة، أن الفنان العالمى رامبرانت ، استخدم تقنية لا مثيل لها من خلال الاستعانة بالرصاص على لوحته الزيتية الشهيرة عام 1642، بعد وضع الطبقة الأولى من الطلاء.

وعلى الرغم أن رامبرانت لم يخجل من تجربة تقنيات جديدة، إلا أنه استخدام الطبقة القائمة على الرصاص والتي لم يسبق له مثيل بين أعمال رامبرانت أو معاصريه.

إحدى لوحات رامبرانت

جاء هذا الاكتشاف الجديد من خلال مشروع بحث وحفظ مخصص لتاريخ التحفة الفنية، أجرى الباحثون تحليلًا متقدمًا باستخدام التصوير الحسابي على عينة طلاء مأخوذة من العمل، تم استخدام مزيج من مضان الأشعة السينية والتيكوغرافيا لتحديد وتصور المركبات الكيميائية دون الميكروسكوب على طول الطبقات السفلية من القماش.

وكشف التحليل أيضا، عن وجود طبقة غنية بالرصاص أسفل الطبقة الأرضية، وفقا لما ذكره موقع أرت نيوز.

ولد الفنان الهولندي في 15 يوليو من عام 1606 ، بليدن الهولندية وتوفي في 4 أكتوبر 1669 بأمستردام أحد أعظم الرسامين في تاريخ الفن إذ امتلك قدرة استثنائية على جعل الناس يظهرون بمزاجهم المتنوع ومظاهرهم الدرامية بلوحاته ويُعرف رامبرانت أيضًا بكونه رسامًا للضوء والظل وفنانًا فضل الواقعية التي لا هوادة فيها والتي من شأنها أن تدفع بعض النقاد إلى الإدعاء بأنه يفضل القبح على الجمال.