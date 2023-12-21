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دراسة حديثة: السكيثيون القدماء صنعوا حقائب من جلد أعدائهم المهزومين

12/21/2023 4:30:01 AM
(MENAFN- Youm7) لم يترك لنا السكيثيون، وهم مجموعة قديمة من البدو الرحل منذ القرن التاسع قبل الميلاد، سوى القليل من المعلومات حول كيفية عيشهم يومًا بعد يوم، لكننا نعلم أنهم كانوا محاربين مشهورين لأكثر من ألفي عام، إضافة إلى كونهم مقاتلين أشداء، تكشف النتائج الأخيرة أن المحاربين السكيثيون استخدموا حقائب
مصنوعة من جلد أعدائهم المهزومين، وفقا لما ذكره موقع
جريك ريبورت.



عاش السكيثيون في سهوب بونتيك-قزوين الشاسعة من حوالي 700 إلى 300 قبل الميلاد، وكانوا مجموعة غامضة معروفة بمهاراتهم في ركوب الخيل وقوتهم العسكرية.





جلد الانسان




على الرغم من عدم وجود العديد من الروايات المباشرة عن ذلك الوقت، فقد قدم لنا المؤرخ اليوناني القديم هيرودوت بعض التفاصيل الحية حول سلوك السكيثيون في ساحة المعركة.



ذكر هيرودوت أن المحاربين البدو كان لديهم بعض العادات غير العادية، ومن المعروف أنهم يشربون دماء أعدائهم، بل ويكشطون اللحم من رؤوسهم ويستخدمونه كمنشفة لليدين،



وأشار هيرودوت أيضًا إلى أن بعضهم كانوا يزيلون الجلد مع الأظافر من الأيدي اليمنى لأعدائهم وقد كان علينا أن نثق بما قاله هيرودوت عن عادات السكيثيين، ومع ذلك، فقد قدمت دراسة حديثة الدعم العلمي لهذه الادعاءات المذهلة.



استخدم العلماء طرقًا مختلفة لفحص البروتينات في خمسة وأربعين عينة جلدية من أربعة عشر موقعًا سكيثيًا مختلفًا في جنوب أوكرانيا، وقد ساعدهم هذا في معرفة الأنواع التي تنتمي إليها كل قطعة من الجلد.



وقد فوجئ الباحثون باكتشاف قطعتين من جلد الإنسان وتدعم هذه النتيجة تأكيدات هيرودوت حول استخدام السكيثيين لجلود أعدائهم الذين سقطوا بغرض صنع العناصر الجلدية، مثل أغطية حقائبهم.














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