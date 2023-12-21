روائع المتحف المصرى.. شاهد تمثال نصفى للكاهن منتومحات

MENAFN - Youm7) يضم المتحف المصرى الكثير من التماثيل المصرية القدمية التى تتسم بعظمة الصناعة وعمق القيمة وقدرتها على الاحتفاظ بحالتها على مر السنين ومن هذه التماثيل تمثال نصفى للكاهن منتومحات.

وينتسب منتومحات الكاهن الرابع لآمون وعمدة طيبة وحاكم الصعيد إلى أسرة من الكهان ، كان أبوه نس بتاح عمدة وكاهنًا لكل من الاله آمون والاله منتو في طيبة وقد عاش منتومحات في فترة الانتقال ما بين الأسرتين 25 و 26، امتدت حياته إلى ما بعد عهد طهرقا قبل غزو الآشوريين وتخريبهم طيبة، وما أعقب ذلك من استيلاء بسماتيك الأول علي السلطة .

بنيت له مقبرة بالقرب من معبد حتشبسوت بالدير البحري بطيبة، وهى تشهد بموقعها و زخرفتها علي ما تمتع به منتومحات من منزلة وسلطات فريدة .

عثرعلى تمثال نصفي له ضمن محتويات المقبرة يوضحه بملامح نوبية وتعبيرات صارمة، العينان ضيقتان، الوجنتان واضحتان، التجاعيد ظاهرة، والفم مضموم، وقد ظهرت تلك الملامح بطابع ثابت في أغلب تماثيل منتومحات الأخرى.

التمثال يرجع للعام 670 ق.م ، وقد عثر عليه ليجران بخبيئة الكرنك، بفناء الخبيئة عام 1904، ويعرض حالياً بقاعة 24 أرضي بالمتحف المصري.

تمثال نصفى لمنتوحات



