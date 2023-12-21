روائع المتحف المصرى.. شاهد تمثال نصفى للكاهن منتومحات

(MENAFN
- Youm7) يضم المتحف المصرى الكثير من التماثيل المصرية القدمية التى تتسم بعظمة الصناعة وعمق القيمة وقدرتها على الاحتفاظ بحالتها على مر السنين ومن هذه التماثيل تمثال نصفى للكاهن منتومحات.
وينتسب منتومحات الكاهن الرابع لآمون وعمدة طيبة وحاكم الصعيد إلى أسرة من الكهان ، كان أبوه نس بتاح عمدة وكاهنًا لكل من الاله آمون والاله منتو في طيبة وقد عاش منتومحات في فترة الانتقال ما بين الأسرتين 25 و 26، امتدت حياته إلى ما بعد عهد طهرقا قبل غزو الآشوريين وتخريبهم طيبة، وما أعقب ذلك من استيلاء بسماتيك الأول علي السلطة .
بنيت له مقبرة بالقرب من معبد حتشبسوت بالدير البحري بطيبة، وهى تشهد بموقعها و زخرفتها علي ما تمتع به منتومحات من منزلة وسلطات فريدة .
عثرعلى تمثال نصفي له ضمن محتويات المقبرة يوضحه بملامح نوبية وتعبيرات صارمة، العينان ضيقتان، الوجنتان واضحتان، التجاعيد ظاهرة، والفم مضموم، وقد ظهرت تلك الملامح بطابع ثابت في أغلب تماثيل منتومحات الأخرى.
التمثال يرجع للعام 670 ق.م ، وقد عثر عليه ليجران بخبيئة الكرنك، بفناء الخبيئة عام 1904، ويعرض حالياً بقاعة 24 أرضي بالمتحف المصري.
تمثال نصفى لمنتوحات
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