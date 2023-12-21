ماساشيو إيطالى من عصر النهضة.. كيف جعل التصوير التشكيلى أقرب للطبيعية؟

MENAFN - Youm7) ماساشيو.. رسام إيطالى يعد من كبار رسامى عصر النهضة في إيطاليا، فقد استطاع أن يجعل التصوير التشكيلي أقرب إلى الأشكال الطبيعية، حتى نال إعجاب كثير من فنانى إيطاليا المعروفين آنذاك، واليوم تمر ذكرى ميلاد الـ 622، إذ ولد في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر من عام 1401م.

ماساشيو





ولد ماساشيو في مدينة بالقرب من فلورنسا تسمى سان جيوفاني دي فالدارنو بإيطاليا، وعندما كان عمره 20 عاما أصبح من أبرو الفنانين الكبار، وكان من أهم لوحاته مجموعة أعمال من الجص في كنيسة سانتا ماريا ديل كارمين في فلورنسا، والتي وتظهر مدى تقدمه في استخدام الشكل والمنظور.

جعل ماساشيو التصوير التشكيلي أقرب إلى الأشكال الطبيعية وذلك باستخدام النماذج والموديلات شديدة القرب من موضوع الرسم، وجعلها في أوضاع طبيعية وشبه حية. وأضفى أيضًا تأثير الضوء والجو المحيط واقعية جديدة على عمله، فاتسمت أعماله وهو ما أعجب بع كبار الفنانين مثل رفائيل ومايكل أنجلو.

فن ماساشيو





من أعماله الأساسية الأولى لوحة متعددة المصاريع أو "الضلفات" أنجزها مازاشيو عام 1426 لكنيسة كارمين في مدينة بيزا، وقد مزق معظمها، وفقد بعضها، واللوحة الوسطى من هذا العمل الموسومة بـ"العذراء والطفل" موجودة في الصالة الوطنية بلندن، و"العذراء والطفل" وموجودة في الجاليري الوطني بلندن، و"الصلب" تعرض في نابولي، و"عبادة المجوس" تعرض في متحف الدولة ببرلين، وقد حازت تلك السلسلة من اللوحات الجدارية شهرة واسعة، لأنها تتميز بأهمية بالغة في تاريخ التصوير كله.

لوحة القديس الكرملى الملتحى



