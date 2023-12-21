Thursday, 21 December 2023 02:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماساشيو إيطالى من عصر النهضة.. كيف جعل التصوير التشكيلى أقرب للطبيعية؟

12/21/2023 4:30:01 AM
(MENAFN- Youm7) ماساشيو.. رسام إيطالى يعد من كبار رسامى عصر النهضة في إيطاليا، فقد استطاع أن يجعل التصوير التشكيلي أقرب إلى الأشكال الطبيعية، حتى نال إعجاب كثير من فنانى إيطاليا المعروفين آنذاك، واليوم تمر ذكرى ميلاد الـ 622، إذ ولد في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر من عام 1401م.


ماساشيو


ولد ماساشيو في مدينة بالقرب من فلورنسا تسمى سان جيوفاني دي فالدارنو بإيطاليا، وعندما كان عمره 20 عاما أصبح من أبرو الفنانين الكبار، وكان من أهم لوحاته مجموعة أعمال من الجص في كنيسة سانتا ماريا ديل كارمين في فلورنسا، والتي وتظهر مدى تقدمه في استخدام الشكل والمنظور.

جعل ماساشيو التصوير التشكيلي أقرب إلى الأشكال الطبيعية وذلك باستخدام النماذج والموديلات شديدة القرب من موضوع الرسم، وجعلها في أوضاع طبيعية وشبه حية. وأضفى أيضًا تأثير الضوء والجو المحيط واقعية جديدة على عمله، فاتسمت أعماله وهو ما أعجب بع كبار الفنانين مثل رفائيل ومايكل أنجلو.


فن ماساشيو


من أعماله الأساسية الأولى لوحة متعددة المصاريع أو "الضلفات" أنجزها مازاشيو عام 1426 لكنيسة كارمين في مدينة بيزا، وقد مزق معظمها، وفقد بعضها، واللوحة الوسطى من هذا العمل الموسومة بـ"العذراء والطفل" موجودة في الصالة الوطنية بلندن، و"العذراء والطفل" وموجودة في الجاليري الوطني بلندن، و"الصلب" تعرض في نابولي، و"عبادة المجوس" تعرض في متحف الدولة ببرلين، وقد حازت تلك السلسلة من اللوحات الجدارية شهرة واسعة، لأنها تتميز بأهمية بالغة في تاريخ التصوير كله.


لوحة القديس الكرملى الملتحى








MENAFN21122023000132011024ID1107640058

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث