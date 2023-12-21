عرض أول لمسرحية ليالى بيت الدمية منذ 144 عاما.. ما حكاية مؤلفها مع أبوالهول؟

MENAFN - Youm7) مسرحية "ليالى بيت الدمية " هى مسرحية " هنريك أبسن" التى تم تسجيل مخطوطتها فى منظمة اليونسكو بسجل ذاكرة العالم فى عام 2001، تقديرًا لقيمتها التاريخية، وتم عرضها لأول مرة فى مثل هذا اليوم 21 ديسمبر من عام 1879م.

هنريك أبسن





هنريك أبسن "20 مارس 1828 - 23 مايو 1906، لقب بأبو المسرح الحديث، حيث بلغ عدد مسرحياته 26 عملا، رغم أن بدايته لم تكن مع المسرح على الإطلاق، إذ انهى دراسته وأصبح صيدلياً مساعداً فى مدينة جريمستاد، وفى عام 1851 عمل إبسن كمساعد فى مسرح بيرجين ثم سافر إلى الدنمارك وألمانيا لدراسة التكنيك المسـرحى.

وبدأت شهرة هنريك أبسن مع ثانى مسرحية له وهى "عربة المحارب"، وذلك فى عام 1850م، حيث بدأ كتابة المسرحيات بمسرحية "كاتالينا" 1850م، وجاءت ميلودراما مليئة بالإمكانات التى لم يرها معاصروه، فى السنوات السبع التالية عمل كمدير تحريرى فى مدينة برجن لصالح المسرح النرويجى.

وعن القاهرة فقد كان لهنريك أبسن رحلة

وحكاية مع المحروسة، إذ تمت دعوته من قبل الخديو إسماعيل لحضور حفل افتتاح قناة السويس، وأثناء تنقله فى بلدان العالم بحثا عن ذاته يصل إلى القاهرة الكبرى ويقف أمام أبو الهول يسأله "من أنا ؟)" فى محاولة لمعرفة ذاته وهويته.

ليالى بيت الدمية









أما عن أحداث مسرحيته "ليالى بيت الدمية"

تبدأ أحداثها في وقت عيد الميلاد، حينما تدخل نورا هيلمر منزلها تحمل عددًا من العلب، قبل أن يصل زوجها تورفالد ليوبخ نورا لإنفاقها الكثير من الأموال على هدايا عيد الميلاد ويدعوها بـ "سنجابه الصغير" ويسخر منها أيضًا لقضائها أسابيع في تجهيز الهدايا والحلي يدويًا في العام الماضي بسبب عدم توافر المال.





تعلن الخادمة عن قدوم اثنين من الزوار: كريستين لينده، وهي صديقة قديمة لنورا جاءت تبحث عن عمل والدكتور رانك الذي انتظر في المكتب وهو صديق مقرب للعائلة، ثم تعدها نورا بأن تتحدث مع تورفالد من أجل ايجاد عملًا لها، فتخبرها كريستين برفق أنها مثل الأطفال، فتستاء نورا، ثم تفصح عن أنها اقترضت المال من أجل علاج تورفالد، وقد أخبرت تورفالد أن والدها أعطاها المال، ولكنها في الواقع نجحت في اقتراض المال بطريقة غير قانونية دون علمه وطوال هذه السنوات كان تعمل وتدخر المال لسداد هذا الدين.



