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إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 11 وiphone 11 Pro Max

12/21/2023 4:29:57 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة أبل عن سلسلة
iPhone 11
منذ بضع سنوات تقريبًا، حيث يعد هاتف
iPhone 11 وiPhone 11 Pro Max
منأبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات فى وقتها والعديد من الالوان المميزة فى ذلك الوقت، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف
iPhone 11 Pro Max:

iPhone 11

الشاشة: 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة
OLED

المعالج: معالج
A13 Bionic

الرام: 4 جيجابايت.

مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام
iOS 14

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 3110
mAh


هاتف
iPhone 11 Pro Max

حجم الشاشة: 6.5 بوصة.

دقة الشاشة: 2688 × 1242 بيكسل.

نوع الشاشة:OLED.

المعالج:
Apple A13 Bionic.

الرام: 4 جيجابايت.

الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت.

نظام التشغيل:
ios 13.

البطارية: 3969
mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.







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