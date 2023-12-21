إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 11 وiphone 11 Pro Max

(MENAFN
- Youm7) كشفت شركة أبل عن سلسلة
iPhone 11
منذ بضع سنوات تقريبًا، حيث يعد هاتف
iPhone 11 وiPhone 11 Pro Max
منأبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات فى وقتها والعديد من الالوان المميزة فى ذلك الوقت، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف
iPhone 11 Pro Max:
iPhone 11
الشاشة: 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 1792 × 828بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة
OLED
المعالج: معالج
A13 Bionic
الرام: 4 جيجابايت.
مساحة الذاكرة: 64 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام
iOS 14
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.
الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 3110
mAh
هاتف
iPhone 11 Pro Max
حجم الشاشة: 6.5 بوصة.
دقة الشاشة: 2688 × 1242 بيكسل.
نوع الشاشة:OLED.
المعالج:
Apple A13 Bionic.
الرام: 4 جيجابايت.
الذاكرة الداخلية: 64 جيجابايت.
نظام التشغيل:
ios 13.
البطارية: 3969
mAh.
الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكلا منها.
الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابيكسل.
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