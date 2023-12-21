تعملها إزاى؟.. كيفية إيقاف إضافة الأغانى المفضلة تلقائيا لمكتبة موسيقى Iphone

MENAFN - Youm7) يتضمن تطبيقApple MusicعلىiPhoneالآن خيارًا لمنع إضافة الأغانى المفضلة تلقائيًا إلى مكتبتك، وإليك كيفية استخدامه، وفقًا لموقعmacrumors.

فى iOS 17.2، يتيح لك خيار جديد مدرج فى التحديث إيقاف إضافة الأغانى المفضلة (وفى كثير من الحالات الألبومات الكاملة) تلقائيًا إلى مكتبة الموسيقى الخاصة بك.

فهو يمنحك مزيدًا من التحكم فى مجموعتك الموسيقية من خلال ضمان

حفظ الأغاني

التى تختار إضافتها فقط، إليك كيفية الوصول إلى الخيار الجديد:

1- افتح الإعدادات على

‌iPhone‌

الخاص بك.

2- اضغط على الموسيقى.

3- قم بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود بجوار إضافة الأغانى المفضلة.

إذا اخترت إيقاف تشغيل الخيار، فستظل الأغانى المفضلة موجودة فى قائمة التشغيل المفضلة الجديدة لتطبيق الموسيقى، والتى تمت إضافتها فى iOS 17.2.