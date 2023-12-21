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خطوات.. كيفية حماية جهاز آيفون من الاختراق عن طريق ميزة Lockdown

12/21/2023 4:29:56 AM
(MENAFN- Youm7) طرحت أبل منذ فترة
ميزة أمان
تعرف بـ
"Lockdown Mode" أو وضع الإغلاق، والذى يوفر مميزات أمان لمستخدمين آيفون الذين يواجهون تهديدات رقمية نادرة ومتطورة.

وبحسب التقارير فإن ميزة
"Lockdown Mode"
ستكون مهمتها صد الهجمات السيبرانية "المأجورة" التى تستهدف أشخاصًا محددين وليس عامة الناس، وتقوم الميزة عند تفعيلها بحظر معظم أنواع الملفات التى ترد فى الرسائل ما عدا الصور.

كما ستقوم بتعطيل امكانية معاينة الروابط الواردة فى الرسائل، بالإضافة إلى حظر بعض مزايا تكنولوجيا الويب المعقدة ومكالمات
FaceTime
الواردة فى حال لم يكن المستخدم قد أرسل طلبًا للمتصل سابقًا.

وسيتم أيضًا حظر إمكانية ربط هاتف آيفون مع أجهزة الكمبيوتر أو الإكسسوارات ومنع تثبيت ملفات التعريف ومنع تلقى بعض التنبيهات، ما يعنى توفير مستوى "صلب" من الأمان لنقاط الضعف التى يمكن أن تستغلها برامج التجسس المأجورة.

لكن فى نفس الوقت فإن ميزة
"Lockdown Mode"
تحد بصرامة من وظائف هواتف آيفون، وهو الأمر الذى لا يستطيع المستخدم العادى تحمله، وبما أن الغالبية العظمى من المستخدمين لن يكونوا ضحية للهجمات السيبرانية "مدفوعة الثمن"، فقد قررت أبل توفير ميزتها للأشخاص الذين من الممكن أن يقوموا باستخدامها.


كيفية تفعيل ميزة "Lockdown"

1- فتح إعدادات الهاتف ثم البحث عن كلمة
Lockdown
فى الأعلى.

2- اضغط على Lockdown ثم اختار تشغيل وضع
Lockdown.

3- بعد الخطوة السابقة يتم تفعيل الميزة بعد إعادة تشغيل الهاتف تلقائيًا.







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