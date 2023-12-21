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نتائج متوقعة في افتتاح دوري الرجال والسيدات.. والحوراني بطلا للجامعات الأردنية

12/21/2023 4:26:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلال الغلاييني عمان - اظهرت لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى، ودوري أندية السيدات لموسم 2023، والتي أفتتحت أول من أمس في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، قدرة فرق الأرثوذكسي ومدينة الحسين للشباب والوحدات ومؤتة على المنافسة بكل قوة على اللقب، بعد المستويات التي قدمتها، وتميزها عن الفرق الأخرى، حيث يقام دوري الدرجة الأولى وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى إلى المربع الذهبي.
وفي بطولة أندية السيدات فإن الفرصة مواتية أمام فريق الأرثوذكسي للمحافظة على اللقب، وسط منافسة من فريق حمادة، حيث ينتظر أن تكون المباراة التي ستجمع بين الفريقين حاسمة لتحديد هوية البطل مع أفضلية فنية لفريق الأرذوذكسي، وتقام لقاءات دوري السيدات من مرحلة واحدة فقط.
وكانت لقاءات اليوم الأول بالنسبة لدوري الدرجة الأولى، والتي شهدت متابعة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، عن فوز مدينة الحسين للشباب على فريق معان بنتيجة 3-0، وفاز فريق الأرثوذكسي على فريق الطالبية بنتيجة 3-0، وعلى فريق معان بنتيجة 3-0، وفاز فريق الوحدات على فريق معدي بنتيجة 3-1، وعلى فريق جرش بنتيجة 3-1، وفاز فريق مؤتة على فريق حمادة بنتيجة 3-2، وعلى فريق الطالبية بنتيجة 3-0، وفاز فريق حمادة على فريق معدي بنتيجة 3-1.
وفي دوري السيدات، فاز فريق الأرثوذكسي على فريق البتراء بنتيجة 3-0، وعلى فريق سمر بنتيجة 3-0، وفاز فريق حمادة على فريق البتراء بنتيجة 3-0، وفاز فريق مدينة الحسين للشباب على فريق ابو نصير بنتيجة 3-2، وعلى فريق سمر بنتيجة 3-0.
برنامج كامل لـ"غرب آسيا"
أكد رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي أن المنتخب الوطني للرجال والسيدات، سيخضع إلى برنامج تدريبي كامل يسبق مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى دوري الألعاب الأولمبية باريس 2024، والذي يشتمل على التدريبات اليومية المكثفة، والمعسكرات الداخلية والخارجية، والتي يتخللها خوض العديد من اللقاءات الودية، وخصوصا القوية مع لاعبين ذات مستويات متقدمة حسب خطة الجهاز التدريبي الذي يقوده المدرب المصري عمرو رضا.
عمومية غرب آسيا في الدوحة
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر كانون الثاني (يناير) المقبل اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، والذي يتخذ من الأردن مقرا رئسيا، حيث ينتظر أن يشهد الاجتماع الذي يترأسه الأردني طارق الزعبي المصادقة على التقارير الفنية والإدارية، والموافقة على برنامج الاتحاد للمرحلة المقبلة، وخصوصا الذي يتعلق ببطولتي المنتخبات الوطنية، والتي كان من المفترض أن تقام العام الحالي، قبل أن يتم تأجيلها إلى العام المقبل، نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة.
الحوراني بطلا للجامعات
توج لاعب المنتخب الوطني والجامعة الأردنية حسن الحوراني بطلا لبطولة الجامعات لكرة الطاولة، بعد أن حقق الفوز في كافة لقاءات البطولة، فيما جاء لاعب المنتخب الوطني وجامعة الأميرة سمية رائد وائل، وحل بالمركز الثالث وسيم أبو شنب من جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومعتز الشريف من جامعة العلوم التطبيقية.
وشهدت بطولة الفردي مشاركة 32 لاعبا من مختلف الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.
وفي بطولة الطالبات، فازت لاعبة جامعة جدارا بتول الرشدان بالمركز الأول، وحلت لاعبة الجامعة الأردنية تينا خوري بالمركز الثاني، ورند الجوهري من جامعة الشرق الأوسط ومريم زكريا من جامعة آل البيت بالمركز الثالث.
وفي بطولة الفرق للطلاب، فاز فريق الجامعة الأردنية والذي يقوده المدرب الوطني مروان ضيا بالمركز الأول، وحل فريق الجامعة الهاشمية بالمرجز الثاني، ثم جامعة اليرموك وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمركز الثالث، وفي بطولة الفرق للطالبات، فاز فريق جامعة البلقاء التطبيقية بالمركز الأول، وحل فريق جامعة العلوم التطبيقية بالمركز الثاني، وفريق الجامعة الأردنية، وفريق العلوم والتكنولوجيا بالمركز الثالث.

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