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مجمع اللغة يعلن نتائج مسابقاته الثقافية

12/21/2023 4:26:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مجمع اللغة العربية الأردني اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من كانون الأول لهذا العام؛ احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية بالتعاون مع مبادرة ض، نتائج مسابقاته الثقافية في دورتها الثامنة، وقد سلّم جوائز الحفل- الذي حضره جمهور كبير من الأكاديميين والمتخصصين والمهتمين وأهالي الفائزين- عضو المجمع الأستاذ الدكتور عيد دحيات بالإنابة عن الأستاذ رئيس المجمع.
وقد كرّم المجمع بهذه المناسبة محكمي الجوائز والخبراء الذين أشرفوا على تحكيم المشاركات وكذلك الفائزين الذين جاءت نتائجهم على النحو الآتي:
- جائزة مسابقة أفضل كتاب مترجم: منحت للأستاذ الدكتور محمد عصفور، أستاذ اللغة الإنجليزية وآدابها، عن كتابه "إدوارد سعيد، أماكن الفكر"، وجائزة أفضل كتاب مؤلف مناصفةً بين كل من: الأستاذ الدكتور محمود أحمد السلمان، أستاذ اللغة الإنجليزية واللغويات في جامعة البترا عن كتابه "في ثنايا الحيّ" والأستاذ منصور علي عمايرة، كاتب وناقد مسرحي عن كتابه "مسرح القناع".
- جوائز مسابقة فن الخط العربي للكبار: جائزة خط النسخ والثلث موزعةً على النحو الآتي: الجائزة الأولى للمشارك مهند ضيف الله القيسي، من محافظة العاصمة، والجائزة الثانية مناصفةً بين المشاركين مؤمن محمود القبيلات من محافظة مادبا، وسليمان إسماعيل ناصر من محافظة العاصمة، والجائزة الثالثة مناصفةً بين المشاركين منتصر عدنان أبو عياد من محافظة العاصمة، وعلاء الدين عبدالمجيد قرمش من محافظة الزرقاء، وجائزة الخط الديواني موزعةً على النحو الآتي: الجائزة الأولى مناصفةً بين المشاركين علي مصطفى الجيزاوي من محافظة العاصمة، وطلال محمود أبو نصير من محافظة مادبا، والجائزة الثانية مناصفةً بين المشاركين خالد لافي لومان العنزي من محافظة المفرق، ونعمت محمد الحاج أحمد من محافظة العاصمة، والجائزة الثالثة مناصفةً بين المشاركتين مريم زهير بني عيسى من محافظة العاصمة، وأماني حسين صالح عباس من محافظة الزرقاء، وجوائز خط الرقعة جاءت على النحو الآتي: الجائزة الأولى حجبت، والجائزة الثانية مناصفةً بين المشاركين بلال سالم يوسف الفلاحات من محافظة مادبا، وباسمة حسين جبر أبو رزق من محافظة العاصمة، والجائزة الثالثة مناصفةً بين المشاركين صهيب محمد الظاهر ملكاوي من محافظة العاصمة، وصبا أحمد محمد السطري من محافظة البلقاء.
أما جوائز مسابقة فن الخط العربي للأطفال فئة (7-9) فحجبت.
-وجاءت جوائز مسابقة فن الخط العربي للأطفال فئة (10-13) على النحو الآتي: الجائزة الأولى للمشارك جواد منير أبو عيشة من محافظة مادبا، والجائزة الثانية مناصفةً بين المشاركتين لارا أسامة الجوابرة من محافظة إربد، وجودي أحمد محمود عيسى من محافظة إربد، والجائزة الثالثة للمشاركة رغد شريف محمد الخطيب من مادبا.
وكانت جوائز مسابقة فن الخط العربي للأطفال فئة ( 14-17): الجائزة الأولى حجبت، والجائزة الثانية مناصفةً بين المشاركتين دانا غيث جمال الشوابكة من مادبا، وآمنة محمد عبدالله الرياطي من مادبا، والجائزة الثالثة مناصفةً بين المشاركتين فرح كمال سالم السعود من مادبا، وتولين حمدي بدر حلوة من عمان.
وجوائز مسابقة أفضل نص نثري للأطفال فئة ( 7-12): الجائزة الأولى للمشاركة راما هايل يحيى القطاونة من الكرك، والجائزة الثانية للمشاركة نور محمد فرحان العموش من الزرقاء، والجائزة الثالثة مناصفةً بين المشاركين أحمد علي نايف الشريدة من إربد، ودرويش محمد الخصبة من الطفيلة.
-وجاءت جوائز مسابقة أفضل نص نثري فئة ( 13-17): الجائزة الأولى للمشارك فهد عبدالرحيم فهد الخريشا من عمان، والجائزة الثانية للمشارك فايز عامر فايز العودات من الطفيلة، والجائزة الثالثة مناصفةً بين المشاركتين أسل عاطف خلف العيايدة من الطفيلة ، وحلا حسن أنور الخضري من عمان.
كما جاءت جوائز مسابقة المطالعة فئة (7-12): الجائزة الأولى للمشاركة تالا حسين أحمد النبابتة من عمان، والجائزة الثانية والثالثة حجبتا.
و جوائز مسابقة المطالعة فئة ( 13-17): الجائزة الأولى للمشاركة سديل محمد فياض عثمان من إربد، والجائزة الثانية للمشاركة مريم مصطفى رباح يونس من عمان، والجائزة الثالثة حجبت.
-أما جوائز مسابقة لغتي هويتي/ أفضل تقرير صحفي فقد حجبت كاملة، ومنحت جائزة ترضية للطالبة سلمى محمد الأمين معروف لتميز مشاركتها في فن الخط العربي.
كما كرّم المجمع أوائل امتحان الكفاية في اللغة العربية لعام 2023م، وهم:
علا علي محمد حوراني من مادبا، وإسراء خالد داود خالد، وعمر محمد تيسير مصطفى سباعي من عمان، ونادين منذر فتحي حبش من عمان، ومهند جهاد حسين نوافلة من إربد، ومرام صالح أحمد ملحم من إربد، ووئام يوسف أحمد خليل من عمان، وإبراهيم محمد شحادة أبو حمدة من السلط، وإيمان يوسف سلمان علاوي من العقبة، وطلال ضيف الله أحمد الزبون من جرش.
وكرّم أيضاً المهندسة ريسا محمد حمدان عن جهودها الاستثنائية في الاستشارة الهندسية المجانية التي تقدمها خدمة للمجمع.

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