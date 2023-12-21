لقطات مذهلة لحمم بركانية في آيسلندا.. من الدرون - فيديو



ونشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، لقطات للبركان الذي بدأ الثوران في شبه جزيرة ريكيانيس، الإثنين، قرابة الساعة 10,17 مساء بالتوقيت المحلي (22,17 ت غ) بعد سلسلة من الزلازل، حسبما أعلن معهد الأرصاد الجوية الأيسلندي.



وظهرت الحمم المتوهجة وهي تتصاعد من باطن الأرض، عبر صدع يبلغ طوله نحو ميلين (أكثر من 3 كيلومترات).



وذكرت وكالة "فرانس برس" أن أيسلندا بها 33 بركانا نشطا، وهو أعلى عدد في القارة الأوروبية. وكانت شبه جزيرة ريكيانيس على مدار 8 قرون، بمنأى عن أي ثوران بركاني، قبل انتهاء هذا الخمود في مارس 2021.



وبدأ النشاط البركاني يزداد في شبه الجزيرة، حيث وقع ثوران ثان في أغسطس 2022، وآخر في يوليو 2023.



ووفق علماء براكين، فإن استئناف النشاط البركاني قد يكون بداية لحقبة جديدة من النشاط الزلزالي في المنطقة، بحسب "فرانس برس".



وتقع أيسلندا في شمال المحيط الأطلسي، وتمتد على سلسلة جبال عند حيد وسط المحيط، وهو شقّ في قاع المحيط يفصل بين الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والأميركية الشمالية.



في أعقاب ثوران البركان، الإثنين، كتب الرئيس غودني ثورلاسيوس يوهانسون، على منصة إكس: "ننتظر الآن لنرى ما تخبئه قوى الطبيعة"، مؤكدا أن حماية الأرواح والمنشآت هي الأولوية.



وبدورها، قالت رئيسة الوزراء الأيسلندية، كاترين ياكوبستودتير على فيسبوك: "نأمل خيرا لكن من الواضح أنه ثوران كبير".



وحض رئيس جهاز الحماية المدنية، فيدير رينيسون، الأهالي على الابتعاد عن المنطقة، وقال في تصريحات تلفزيونية إن ثوران البركان "ليس حدثا سياحيا".



ورغم مخاوف من أن يتسبب ثوران البركان بفوضى في حركة السفر، طمأنت شركة "إيسافيا" التي تتولى تشغيل المطارات الآيسلندية، على موقعها الإلكتروني، بأنه "في الوقت الحالي، ليست هناك أي اضطرابات في رحلات الوصول أو المغادرة في مطار كيفلافيك"، الرئيسي في البلاد، والذي يقع على مقربة من العاصمة ريكيافيك.